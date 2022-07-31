爆紅「二舅」多處造假「翻車」？鎮幹部：影片和實際情況有出入（有片）

日前一個名為《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》的短片在內地網絡爆紅，因「正能量」感動不少網民，亦引起不少質疑。近日影片被指內容有多處漏洞及造假，背後更疑似有文案抄襲，鎮幹部並發聲至關於殘疾證的部分與掌握情況不符。

該影片中指，學業優秀、被稱為天才少年的「二舅」，初中時因赤腳醫生誤診「打針打壞了」，左腿落下殘疾。「二舅」不願再回學校，躺床上瘋狂看了一年醫書，又在天井呆坐觀察天空。在消沉過後，他最終用3天時間「看」懂木匠工藝，自此做起木匠。「二舅」殘而不廢、莊敬自強，收養了女孩寧寧，也照顧好母親，還成為許多人的幫手。

山村《二舅》正能量內地爆紅 作者：討厭將苦難升華（有片）

小兒麻痺症導致殘疾

紅星新聞引述當地衛生院退休院長稱，那位把他腿「打壞了」的醫生早已去世，自己也曾為「二舅」看過病，「這個事我知道，一開始是高燒，後面打完針後就出現這個情況，後來是麻痺」，「一開始打的不是這個屁股，後來到這屁股上了。」

在老院長看來，「二舅」患了脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺症），並非打針（直接）導致殘疾，這一疾病目前已在該地區得到有效遏制，「發了糖丸（指脊髓灰質炎疫苗）以後就再也沒有那個病了。」

至於影片說，「二舅」因為申請不了殘疾證，所以拄著拐杖去北京，「二舅」鎮上幹部表示，「殘疾證當年已經辦下來了，我們這系統顯示1990年就已經有證」，又指拍片多少有點別的元素摻和進去，「他發出去的所有東西，有些句子之類和我們掌握情況不一樣，正在掌握他的真實情況。

鎮幹部還稱，每一個字都看過了，也在一一核實，「比如說他生活不容易，達到條件，我們肯定有政策的」，村幹部也已與家屬聯絡，「但是人家就是說為了不被打擾。」

文案涉嫌抄襲

此外，之前有網民指出「二舅」影片中的文案實際上是抄襲湖南省岳陽縣一名中學老師吳標華的文章，這篇文章的標題也是「二舅」，而且曾在2021年時被選入岳陽市高三語文模擬考的閱讀測驗題。

報道指，網民比對影片的文案與吳標華的文章後列出多點「相似之處」，包含創作契機是因回到家鄉時見到年邁的二舅、二舅是村裡有名的木匠，時常替村民解決許多問題、現在二舅已經不做木工。影片中的二舅曾幫村中廟宇的樑柱雕龍；文章中的二舅曾替村裡的人蓋房子、刻大樑。

報道提及，雖然兩者藉由「二舅的人生」想傳達的概念並不相同，然而元素雷同引發網友認為影片的文案可能參考了這篇文章。

針對這樣的猜疑，「二舅」影片的創作者「衣戈猜想」強調「不是改編的，也沒有看過這篇文章」、「每一個字都是真的。文案是他用了兩個晚上的時間寫出來的。」

據《鳳凰週刊》今日（31日）報道，該短片涉及內容虛構，拍攝者甚至非其外甥，視頻火了之後還將「二舅」藏了起來，目前B站已撤銷推薦。

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責任編輯：袁瑋婧