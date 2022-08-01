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佩洛西專機抵新加坡 但訪台還有這兩個可能

國情動向 10:21 2022/08/01

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佩洛西專機抵新加坡 但訪台還有這兩個可能

美國眾議院議長佩洛西會否訪台疑雲未了。佩洛西展開亞洲行程，專機在周一（1日）凌晨抵達已公佈計劃的首站——新加坡。但這並不代表中美就台海對峙有所放鬆。佩洛西此行會到訪東南亞及東亞四個國家，台灣地區並不在公佈行程之中，可是分析認為，佩洛西如果執意訪台，有兩個時機特別高危。中方已多次表明嚴陣以待，若美方一意孤行，後果自負。

內地傳媒引述FlightRadar24網站顯示，美國政府一架基於波站737的C-40C公務專機，於中國時間8月1日淩晨4時20左右，降落新加坡巴耶利峇空軍基地。社交媒體上亦流傳專機在夜色降落後照片。

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專機注冊號為09-0540，呼叫代號SPAR19，此前由美國本土起飛，經停夏威夷，再轉飛關島，然後行蹤引起各界高度關注，因為機上相信就是載有佩洛西等美國國會議員。結果專機如期飛抵新加坡，而不是台灣。

新加坡外交部周日（31日）公佈，佩洛西會於8月1至2日訪問新加坡，期間會與總統哈莉瑪、總理李顯龍和一些部長級官員會面。

雖然佩洛西專機已抵新加坡，但訪台疑雲並未結束。按美方公佈，佩洛西此行會先後訪問新加坡、馬來西亞、南韓及日本。

若佩洛西執意前往台灣，行程中有兩個點提供了較大機會。

第一個可能是，佩洛西結束訪問日本後，趁夜晚或淩晨閃電訪台。日本距離台灣較近，而且美軍在日本有大量資產，能夠提供護航。

日媒早前透露，沖繩的美軍基地周六（30日）有超過10架額外軍機抵達，不排除與佩洛西行程有關。

第二個可能是，佩洛西訪問完新加坡及馬來西亞後，在8月4日左右，經菲律賓克拉克美國空軍基地飛往台灣，短暫停留後再飛往南韓。

第二種可能第一種或更具優勢，因為從菲律賓飛台灣，只越過巴士海峽，距離解放軍的監控較遠。反觀從日本飛台灣較大機會越過東海，很容易在東海防空識別區被解放軍發現。

此外，美軍列根號航母正在南海向東北航行，必要時也可以在菲律賓海或巴士海峽等地區，為佩洛西的座機提供護航。

對於佩洛西可能訪台，中國外交部、國防部、國台辦已一再嚴正表明反對。中國軍方發言人警告，如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施，挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

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責任編輯：連兆鋒

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