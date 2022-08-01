國產大飛機C919完成取證試飛 距商業運營還有多久？

中國國產大飛機研發取得最新進展，中國商用飛機公司今日（1日）公布，公司旗下的C919大型客機已完成取證試飛。A股大飛機概念走強，銀邦股份（深：300337）飆17.4%，立航科技（滬：603261）升10%漲停。

所謂「取證試飛」，指的是為了取得由中國民航局下發的「航空器適航證」，而進行的試飛工作。C919領證後，就能正式在中國國內投入運營飛行。公開資料顯示，C919於2015年11月2日完成總裝下線，並在2017年5月5日首飛，迄今已有五年有餘。目前擁有28家客戶的815架訂單。

C919大型客機是中國按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機。C919採用單通道窄體佈局，座級158至168座，航程4075至5555公里，與目前國際航空市場上最為常見的空客320、波音737機型同級別。

今年5月10日，中國東航擬非公開發行募集資金總額不超過150億元，105億元用於引進38架飛機項目，機型中包括4架C919飛機，飛機項目預計於2022年至2024年交付。其中C919首次披露目錄單價，目錄單價為6.53億元（9900萬美元）。

等待頒證 即可進行商業運營

據澎湃新聞，民航專家李瀚明表示，完成取證試飛是中國大飛機C919投入商業運用的前提條件之一。「在這一過程中，飛機製造商需要向監管當局就飛機的安全性進行一系列的理論和實際論證。這相當於考生在考試中用試捲和實驗操作向考官證明自己的能力，完成取證試飛相當於走出了考場。」

中國航空學會會員、河南省航空業協會專家委員會秘書長喬善勳指，C919完成取證試飛，意味著取得中國民航局的適航證書只是時間問題，現在還不能進行商業運營，但是距離最後的商業運營只是「臨門一腳」了。

喬善勳指，理論上講，頒證當天就可進行商業運營。中國商飛新支線飛機ARJ21從首飛到完成試飛，歷時6年1個月。 C919從首飛到完成試飛，歷時5年2個月。以ARJ21的取證過程來看，2014年12月16號完成所有試飛後，在2014年12月30日獲得局方頒發的型號合格證（PC），參考這個時間點，若過程順利，C919預計將會在8月至9月獲得局方的型號合格證。但C919還需要取得生產許可證（PC）和航空器適航證（AC，airworthiness certificate），而拿到適航證也就相當於局方認可C919處於安全飛行狀態，也就是適航狀態。拿下全部三個證，適航取證才算全部結束。

資深機長陳建國表示，接下來C919還需要等待中國民用航空局航空器適航審定司走文書審查程序，頒發航空器適航證，取得適航證便意味著C919可以正式在國內投入商業運營飛行。而除了拿下中國民航局下發的適航證外，商飛未來也還需要爭取歐洲航空安全局（EASA）適航證以及美國航空管理局（FAA）適航證，才能在國外投入商業運營。

金壯龍接任工信部黨組書記 曾為C919「國產大飛機掌門人」

外電：中國大飛機C919缺零件 美國收緊出口限制

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道