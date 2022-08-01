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大陸學者：無論佩洛西是否訪台 已觸北京紅線

國情動向 12:06 2022/08/01

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美國眾議院議長佩洛西出訪亞洲，官方發布的行程未提及台灣，但最終會否訪台仍要觀察。中國國際問題研究院亞太研究所所長藍建學認為，不管佩洛西是否訪台，「此事已經觸碰中國國家主權和領土完整這一核心利益的紅線，中國對可能出現的任何事態都已做好萬全準備」。

佩洛西今（8月1日）抵達新加坡，此次亞洲行官方行程還包括馬來西亞、南韓和日本。

佩洛西專機抵新加坡 但訪台還有這兩個可能

官方公布佩洛西出訪亞洲行程 不包括台灣

「上觀新聞」報道，分析人士認為，在拜登政府全方位推進「印太戰略」之際，佩洛西此行體現同屬民主黨的佩洛西給予的積極配合，也顯示從行政到立法機構，府院攜手為加強「印太戰略」投入更多資源。

中國社科院美國研究所副所長袁征指出，佩洛西此行挑選的四國都是美國的盟友和夥伴，日本、南韓、新加坡更是被美國視為亞洲地區的重要支點國家，美國高級官員此前也多次到訪。佩洛西又來訪問，無非是繼續加強美國與這些國家的政治、經濟、外交等聯繫，輔助推進「印太戰略」。

藍建學認為，除了策應拜登政府的「印太戰略」、鞏固盟友體系、施壓地區夥伴選邊站隊外，提振選情也是佩洛西訪問亞洲的一大驅動力。

台灣牌被打到極致 未來打牌空間將越細

他指出，在遏華成為政治正確的氛圍下，民主黨在選情低迷之際，試圖通過打「台灣牌」顯示對華強硬不輸於共和黨，是拉票的一條捷徑。而無論佩洛西是否訪問台灣，她炒熱了這一話題，就達到提高自己曝光度的目的。

他說，不管佩洛西是否竄訪台灣，此事已觸碰中國國家主權和領土完整這一核心利益的紅線，中國對可能出現的任何事態都已做好萬全準備。同時，從佩洛西有意訪台也可以看出，台灣這張牌已被打到極致，未來打牌的空間將越來越小。

胡錫進：如佩洛西專機闖入台灣12海里上空 解放軍有權擊落

佩洛西如果訪台 美軍會怎部署？中方會怎反制？

袁征亦認為，眾議長雖然不是行政部門官員，但是作為立法機構的領導者，官方色彩非常濃厚，其意圖訪台顯示美國正在朝著發展實質性的對台外交關係方向前進，不斷虛化掏空一個中國原則。

但他也指，佩洛西官宣行程不含台灣，多少已經說明中方反覆嚴厲警告已讓美方不得不有所顧忌，減少刺激性因素。

責任編輯：林佩怡

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