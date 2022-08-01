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克而瑞：百強房企7月銷售額按月降28.6% 按年降四成

經濟脈搏 12:44 2022/08/01

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內地房地產市場仍低迷。克而瑞數據顯示，百強房企今年7月單月實現銷售金額5231.4億元（人民幣，下同），按月降低28.6%，按年降低39.7%，降幅略有收窄。

從累計業績來看，百強房企1至7月累計銷售金額為35796.1億元，按年降幅維持在49%的較高水平。

銷售額整體下降的同時，今年1至7月千億房企數量也不及去年同期。中指院統計顯示，前7月銷售額超千億房企為10家，較去年同期減少11家；超百億房企91家，較去年同期減少45家。

銷售超過千億的房企分別為碧桂園、保利發展、万科、中海地產、華潤置地、招商蛇口、綠城中國、融創中國、金地集團以及龍湖集團。其中碧桂園以2854.9億元位列行業第一，保利發展以2497億元超過万科升至行業第二，万科以2472.9億元降至行業第三。

百強房企中近8成企業單月業績按月降低

從企業表現來看，今年7月大多數規模房企銷售表現不佳。據克而瑞統計，7月，百強房企中近8成企業單月業績按月降低，其中29家企業降幅在30%至50%之間，17家企業按月降幅超過50%。近6成百強房企7月單月業績不及上半年的月均水平，僅旭輝、龍光2家企業實現了單月業績按月增長。

此外，克而瑞重點監測的30城7月成交面積按月轉跌16%，按年下降33%，雖然市場降溫，但未明顯失速。其中，熱點城市熱度不減，尤其是上海、成都，7月成交皆創年內新高。然而，除熱點城市外，26個二、三線城市市場再現走弱跡象，成交按月下降20%，按年下降38%。

克而瑞分析師表示，目前，市場整體需求和購買力透支、行業信心也處在低位，短期內企業去化壓力仍然較大。下一階段，地方救市政策力度有望繼續加碼，二線及三四線城市或將全面取消「四限」，壓力城市還將落地財稅刺激、房票安置等政策措施，以刺激居民購房消費，穩定市場預期。

地方救市政策力度有望繼續加碼

值得關注的是，為穩樓市，今年以來各地一直在出台樓市扶持政策。7月房地產政策繼續升級，超85城發布穩樓市政策90多條。其中預防爛尾樓、增加購房補貼成為7月政策的新特點。

中原地產首席分析師張大偉稱，整體看政策內容越來越寬，政策力度越來越大。但目前看，市場的信心依然沒有完全恢復，隨著更多政策出台落地，市場有望四季度走出低谷。

不過，中國房地產業協會會長馮俊認為，地方政府出台的穩樓市政策，主要著眼於需求端，在供給側的發力較少。由於房地產市場的供需關係已經趨於平衡，因此從目前來看，這種調整的效果並不是很樂觀，未來的效果也需進一步觀察。其預計，今年商品房銷售降幅將在20%-30%之間，房地產投資降幅約為10%。

責任編輯：蒯宇澄

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