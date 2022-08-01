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佩洛西訪台？CNN前駐華社長：她曾令我被捕 現在想點？

國情動向 12:48 2022/08/01

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佩洛西訪台？CNN前駐華社長：她曾令我被捕 現在想點？

美國眾議院議長佩洛西展開亞洲行，計劃到訪星馬韓日，台灣地區雖未在公佈行程之中，惟佩洛西中途會否閃電訪台卻是全程焦點。中方已警告若佩洛西訪台，必會強力反制。佩洛西是美國國會內著名的對華鷹派，過去到訪北京期間更做出出位行位，美國有線電視新聞網（CNN）前駐華分社長當年也因此受到牽連，後者近日形容，佩洛西為刺激北京一向「不顧後果」，質問她現在又想做甚麼。

CNN前駐華分社長齊邁可（Mike Chinoy）上周在《外交政策》撰文，大字標題：「佩洛西以為自己到台灣做甚麼？」他直言，這倘潛在的危險旅程，似乎更大程度上只為戲劇性的姿態，而非實際幫助。

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齊邁可回憶，1991年9月，自己擔任CNN駐中國分社社長時，佩洛西以眾議員身份訪問北京。行程期間，佩洛西和兩名男同僚俏俏擺脫了中方陪同，到了天安門廣場，齊邁可和一些其他記者也跟了去。

當時六四事件過去兩年，佩洛西和同僚在鏡頭前手持白花，並取出了一小幅黑色橫額，上面以中英雙語白色字寫有「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」，放到人民英雄紀念碑下。

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公安隨即注意到事件。齊邁可稱，公安無法針對到訪的外國要員下，推撞了自己和其他記者，眾人被扣押數個小時。「那是我第一次見識到佩洛西對高調刺激中國的喜好，不管會有怎樣的後果。」

齊邁可表示，現在的形勢比那時更危險，中美關係處於數十年最低點，而憤怒的中國政府已經警告，如果佩洛西訪台，會有強而有力的回應，令人擔心本已緊張的台海局勢會進一步升級。

齊邁可雖然認為，中方「無權告訴美國政客如何行事」，但外界必須問一個令人不安的問題：佩洛西到底希望達到甚麼目的？

「顯而易見，她想要展示自己對台灣的支持，但她的活動似乎與美國宏觀戰略，例如促進美國與區內盟友協調應對北京威脅，或鼓勵台灣吸取烏克蘭戰爭教訓來提高防禦能力，並沒有關係。」

「相反，計劃中的8月訪台，似乎在很大程度上只是象徵而非實際的，就是佩洛西另一次刺激北京的擺拍。但這和1991年天安門廣場那次幾個記者被捕不同，如果現在局勢升級，會由台灣人，可能還有載她去那裏的美國軍人，來承擔後果。」

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