廣東人大代表倡未打針賦「藍碼」 省衛健委：或會造成不便

廣東省人大代表劉世興提議，對未履行疫情防控個人責任，如核酸應檢未檢人員、疫苗未全程接種人員，賦予健康碼「藍碼」管理。廣東省衛健委強調，要防止「碼上加碼」，暫不將未全程接種人員納入藍碼管理，原因包括非全部人都符合接種條件，賦藍碼或會對公民正常活動造成不便等。

劉世興的提議引發爭論，有網民稱「說好的非強制性呢」、「提不出建議可以閉嘴」、「賦碼要科學合理」，亦讚廣東省衛建委的回覆理性客觀又貼地。

國家暫無相關政策支持

據廣東省衛健委官網，該委上月回覆劉世興的建議，指對於疫苗未全程接種人員，委建議暫不將此類人員納入藍碼管理，主要有4方面原因：

一、目前國家暫無相關政策支持； 二、並非全部人群都符合接種條件，部分人群由於存在接種禁忌不能接種或暫時不能接種，賦藍碼可能會對公民正常活動造成不便，導致群眾對政策的不理解、不支持、不配合； 三、由於目前接種數據尚未實現全國聯網，各省人員疫苗接種情況信息未能對接，無法根據外省接種情況準確判斷並賦碼，需要基層補錄省外接種數據，將更大地增加基層負擔； 四、隨著國家接種政策調整和不同廠家疫苗接種程序變化，不同人群接種建議和要求也不盡相同，數據上難以動態精準掌握重點人群名單，且賦碼判斷規則復雜，需要頻繁調整，若調整不及時或規則判斷不准確，可能造成賦碼錯誤。

至於核酸應檢未檢人員，廣東省衛健委回應稱，目前該省根據流行病學調查顯示曾與病例同時間段在重點場所逗留超過一定時間的人員，判定為重點場所涉疫風險人員，實施健康碼黃碼管理，應當按要求核酸檢測方可轉為綠碼，已初步實現代表提出的核酸應檢未檢人員納入健康碼管理的目標。

省衛健委表示，下一步將會同相關部門，按照國家健康碼管理相關規定，結合疫情防控實際，及時修訂完善粵康碼賦碼轉碼規則，並加強數據源管理，持續優化完善粵康碼系統，力爭既保障疫情防控需要，又減輕基層和群眾負擔。

廣州有租戶因沒打新冠疫苗 開門權限被限

江蘇新生報道需家中老人疫苗證明？學校：已改為提供同住親屬核酸

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁