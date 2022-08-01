▲ 佩洛西訪台若不成很尷？金燦榮：無所謂 可以這樣做

美國眾議院議長佩洛西會否到訪台灣備受關注。北京擺出強硬姿態下，佩洛西可謂騎虎難下，若不訪台會顯得屈服，若然訪台則恐挑起中美軍事對峙甚至衝突。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮認為，佩洛西傳出有意訪台，就是為民主黨在中期選舉拉票，而就算不訪台，對她來說其實也沒有所謂。「美國議員確是地球上最舒服工作之一。」

美國通脹居高不下，民主黨中期選舉形勢悲觀。金燦榮稱，佩洛西現在要為中選積攢人氣，因為如果民主黨輸掉，她這眾議院議長的位置就沒了。民主黨當下還比較激進，她如果表現得比拜登更激進一點，黨內支持度亦可能大一些，就算議長位置沒了，黨內領袖位置仍可以保住。

另一方面，現在美國還有「戰略冒險派」，看到俄羅斯在俄烏衝突軍事表現很差，而他們又相信中國軍力不如俄羅斯，所以現在想把中俄一起收拾，有意挑動台海危機。佩洛西之所以出現戰略誤判，應該受到了這一派影響挑唆。

但金燦榮表示，如果佩洛西沒去成台灣，也沒有所謂，到時可以把鍋推給拜登，說這事是因為拜登政府沒處理好：「我是立法機構的負責人，具體問題由行政部門處理，中間出了失誤，你行政部門要負責任。」

金燦榮點評，美國議員是這個地球上最舒服的工作之一，可以自由表達意見，卻又沒有甚麽具體責任，權責不是很匹配。「我記得美國前國務卿鮑威爾曾抱怨過，說美國有536個國務卿（435個眾議員、100個參議員，再加一個真正國務卿），但其中535個都在搗亂，只有他自己是擦屁股的。」

對於拜登政府多番強調，美中關係應設立「護欄」避免衝突，金燦榮稱，美方將它單方面定義為以美國利益為中心，具體內涵就是「我幹的事兒，你不能反抗」。而中方一直不同意這種定義，從王毅同布林肯的會談到上周兩國元首通話，中方都在強調三個聯合公報，這才是中國認同且是美國承諾過的「護欄」。

金燦榮續稱，中方現在只能用行動來堅持自己的主張，以此來修正美方的主張。這事是美國人挑起的，解鈴還須系鈴人，現在只能是美國讓步，它有責任解決這個問題。如果真的發生了衝突，那麽責任完全在美國。即使要打仗，中國的勝算也很大。

「在我們近海，不論是台海還是南海範圍，我軍都是有優勢的。我們的彈道導彈可以覆蓋整個南海，空軍基本上可以覆蓋整個南海，海軍對美國的幾個艦群也有一定的優勢。另外，不論是電子對抗還是偵察系統，因為都在我們周邊，所以我們優勢明顯。如果他們真的要在這里制造摩擦，應該是佔不到便宜的。」

佩洛西訪台？CNN前駐華社長：她曾令我被捕 現在想點？

大陸學者：無論佩洛西是否訪台 已觸北京紅線

佩洛西專機抵新加坡 但訪台還有這兩個可能

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒