  • 34°C
香港時間 : 2022801日 (一) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

佩洛西訪台若不成很尷？金燦榮：無所謂 可以這樣做

國情動向 13:43 2022/08/01

分享：

分享：

佩洛西訪台若不成很尷？金燦榮：無所謂 可以這樣做

美國眾議院議長佩洛西會否到訪台灣備受關注。北京擺出強硬姿態下，佩洛西可謂騎虎難下，若不訪台會顯得屈服，若然訪台則恐挑起中美軍事對峙甚至衝突。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮認為，佩洛西傳出有意訪台，就是為民主黨在中期選舉拉票，而就算不訪台，對她來說其實也沒有所謂。「美國議員確是地球上最舒服工作之一。」

美國通脹居高不下，民主黨中期選舉形勢悲觀。金燦榮稱，佩洛西現在要為中選積攢人氣，因為如果民主黨輸掉，她這眾議院議長的位置就沒了。民主黨當下還比較激進，她如果表現得比拜登更激進一點，黨內支持度亦可能大一些，就算議長位置沒了，黨內領袖位置仍可以保住。

另一方面，現在美國還有「戰略冒險派」，看到俄羅斯在俄烏衝突軍事表現很差，而他們又相信中國軍力不如俄羅斯，所以現在想把中俄一起收拾，有意挑動台海危機。佩洛西之所以出現戰略誤判，應該受到了這一派影響挑唆。

但金燦榮表示，如果佩洛西沒去成台灣，也沒有所謂，到時可以把鍋推給拜登，說這事是因為拜登政府沒處理好：「我是立法機構的負責人，具體問題由行政部門處理，中間出了失誤，你行政部門要負責任。」

金燦榮點評，美國議員是這個地球上最舒服的工作之一，可以自由表達意見，卻又沒有甚麽具體責任，權責不是很匹配。「我記得美國前國務卿鮑威爾曾抱怨過，說美國有536個國務卿（435個眾議員、100個參議員，再加一個真正國務卿），但其中535個都在搗亂，只有他自己是擦屁股的。」

對於拜登政府多番強調，美中關係應設立「護欄」避免衝突，金燦榮稱，美方將它單方面定義為以美國利益為中心，具體內涵就是「我幹的事兒，你不能反抗」。而中方一直不同意這種定義，從王毅同布林肯的會談到上周兩國元首通話，中方都在強調三個聯合公報，這才是中國認同且是美國承諾過的「護欄」。

金燦榮續稱，中方現在只能用行動來堅持自己的主張，以此來修正美方的主張。這事是美國人挑起的，解鈴還須系鈴人，現在只能是美國讓步，它有責任解決這個問題。如果真的發生了衝突，那麽責任完全在美國。即使要打仗，中國的勝算也很大。

「在我們近海，不論是台海還是南海範圍，我軍都是有優勢的。我們的彈道導彈可以覆蓋整個南海，空軍基本上可以覆蓋整個南海，海軍對美國的幾個艦群也有一定的優勢。另外，不論是電子對抗還是偵察系統，因為都在我們周邊，所以我們優勢明顯。如果他們真的要在這里制造摩擦，應該是佔不到便宜的。」

佩洛西訪台？CNN前駐華社長：她曾令我被捕 現在想點？

大陸學者：無論佩洛西是否訪台 已觸北京紅線

佩洛西專機抵新加坡 但訪台還有這兩個可能

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中國 美國 佩洛西 兩岸關係 台灣

下一篇文章

佩洛西訪台？CNN前駐華社長：她曾令我被捕 現在想點？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美角力】官方公布佩洛西出訪亞洲行程 不包括台灣
【中美角力】官方公布佩洛西出訪亞洲行程 不包括台灣
多型戰機繞飛台灣 空軍發言人：捍衛祖國大好河山是神聖使命
多型戰機繞飛台灣 空軍發言人：捍衛祖國大好河山是神聖使命
佩洛西專機抵新加坡 但訪台還有這兩個可能
佩洛西專機抵新加坡 但訪台還有這兩個可能
佩洛西和拜登在想甚麼？ 美專家說這連串舉動太反常
佩洛西和拜登在想甚麼？ 美專家說這連串舉動太反常
胡錫進：如佩洛西專機闖入台灣12海里上空 解放軍有權擊落
胡錫進：如佩洛西專機闖入台灣12海里上空 解放軍有權擊落
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款