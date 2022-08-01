台星周渝民夫婦被騙900萬：信任女方好友以現金繳儲蓄險

台灣藝人「仔仔」周渝民與妻子喻虹淵2018年間與馮姓保險經紀人簽署儲蓄險保單，馮女涉嫌假藉以現金代為支付保費，向喻女詐得新台幣3447萬餘元（約900萬港元）。台北地檢署今天依詐欺罪起訴馮女。

據台媒報道，檢方起訴指出，馮女與喻女為朋友，2人於2018年間簽署6年期儲蓄保險，要保人與被保險人均為周渝民，雙方約定保險費用共分6期繳納，每期684萬餘元（約178.8萬港元），以喻女名下帳戶自動轉帳方式繳納。

檢方表示，馮女於2019年4、5月間向喻女誆稱，若以轉帳方式繳款，因為本件保險費用額度甚鉅，恐引起查稅，並遭金管會誤認洗錢，要求喻女以現金交付保費後，由她代表保險經紀人公司向壽險公司繳款。

檢方查出，喻女於2019年5月間至2021年9月間，陸續將第2、3、4期保險費用給馮女。馮女誆稱若預繳第5、6期保險費用，可獲預繳優惠347萬餘元（約90.8萬港元），喻女於2020年9月間，分別將第5、6期費用交付馮女，總計3447萬餘元。

喻女於去年10月間陸續收到壽險公司的保險費用催繳訊息，才發現受騙而報警處理。台北地檢署今天依詐欺罪起訴馮女。

41歲的周渝民，因出演《流星花園》中「花澤類」一角成名，是組合「F4」成員。周渝民與小其6歲的台灣演員喻虹淵因電影《痞子英雄》結緣，2015年倆人宣布結婚，次年喻虹淵誕下一女。

責任編輯：尹航

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