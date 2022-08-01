衛健委：十四五期間總人口將負增長 少子老齡化將成常態

國家衛健委黨組周一（8月1日）在《求是》雜誌發表文章稱，隨著長期累積的人口負增長勢能進一步釋放，中國總人口增速明顯放緩，「十四五」期間將進入負增長階段。「少子老齡化」將成為常態。

文章稱，育齡婦女生育率意願持續走低。經濟負擔重、子女無人照料和女性對職業發展的擔憂等因素是制約生育的主要障礙。當前工作的著力點是完善積極生育支持政策體系。

育齡婦女生育率意願持續走低

文章稱，中國衛健委2021年調查顯示，育齡婦女平均打算生育子女數為1.64個，低於2017年的1.76個和2019年的1.73個，而作為生育主體的「90後」、「00後」僅為1.54個和1.48個。

文章還指出，中國老齡化程度加深，預計2035年前後進入人口重度老齡化階段，即60歲以上人口占比超過30%；此外，2020年平均家庭戶規模降至2.62人，較2010年減少了0.48人，家庭小型化也使養老和撫幼功能弱化。

文章指出，中國人口發展既面臨人口眾多的壓力，又面臨人口結構轉變帶來的挑戰，在人口負增長下「少子老齡化」將成為常態，而低生育率成為影響中國人口均衡發展的最主要風險。

衛健委強調，應盡快建立健全的配套生育支持政策體系，將住房、教育、醫療、就業、稅收、社保等政策適當向生育子女的家庭傾斜，構建生育成本合理分擔機制和生育友好的政策支持體系，減輕家庭生育養育負擔，營造生育友好的社會氛圍，激發生育潛能。

國家統計局去年5月公佈的中國第七次人口普查數據顯示，過去10年，中國人口年均增長率下滑至0.53％，創下1953年中國開始組織人口普查以來的新低。由於中國人口增長放緩，人大常委會會議於去年8月修改人口與計劃生育法，規定一對夫妻可生育三個子女，「三孩」生育政策正式入法。

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責任編輯：蒯宇澄