佩洛西據報今晚抵達台北 將停留一晚明見蔡英文（更新版）

美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）目前正率團在亞洲訪問，雖然官方公布的行程中未有提到台灣，但分析指她或以私人身份訪台。多家傳媒引述消息指，她將於今晚（2日）抵達台北，預計她會在台灣停留一晚，周三會見台灣的總統蔡英文。

美國官員指，大陸似乎正準備採取進一步行動，包括向台海發射導彈。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱，若大陸試圖製造危機，責任將全在北京。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方已經多次表明對佩洛西訪台的嚴正立場。強調佩洛西如果訪台，將構成嚴重損害中國主權和領土完整，會導致非常嚴重的事態和後果，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取堅決應對和有力反制措施。

美國國防部全天候監測中國大陸動向

《聯合報》等多間台灣媒體引述消息人士指，佩洛西會在周二晚抵達台北，並逗留一晚。美國《華爾街日報》指，預定與佩洛西會晤的人士已被告知佩洛西即將抵達台灣的消息。

台灣TVBS報道，蔡英文會在周三早上與佩洛西會面，佩洛西同日會到訪立法院，之後離開台灣。路透社引述消息人士表示，佩洛西周三可能會在台灣會見數名公開批評中國人權記錄的活動人士。

另據CNN報導，美國國防部正在全天候監測中國大陸在台灣地區的任何動向，確保佩洛西人身安全。

美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）早前於推特指出，有消息人士透露，他們此行將有可能停留一夜，下榻於信義區或中山區的五星級飯店。

佩洛西專機抵新加坡 但訪台還有這兩個可能

【中美角力】官方公布佩洛西出訪亞洲行程 不包括台灣

台灣中時新聞網報道，關於佩洛西訪台消息，台灣的「外交部」雖仍不願證實，但有外交人士指出，她預計3日上午拜會總統蔡英文和國安會高層，可該人士坦言，大陸當局對此事反應強烈，她能否依照原訂時間抵台仍有變數。

台灣的行政院長蘇貞昌稍早已表示，對於外國的貴賓朋友來台訪問，都表示熱烈的歡迎，並會做最妥善的安排，相關的時間期程，也會尊重訪賓的規劃。

布林肯重申華府對台立場 強調議長行程自主決定

美國國務卿布林肯周一重申美國政府對台立場。對於佩洛西的行程決定，他表示「不清楚佩洛西議長的計劃」，並強調「國會是一個獨立、平等的政府部門」，議長完全自主決定。

布林肯還稱，類似訪問有過先例。他所指的是，美國共和黨的眾議長金里奇（Newt Gingrich）曾於1997年訪問台灣。他又說：「若(眾議院)議長決定訪問台灣，而中國試圖製造某些危機或加劇緊張局勢，責任將全在北京一方。」

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）亦指，佩洛西有權訪問台灣。「(佩洛西)這次潛在訪問，同時過去亦有先例，不會改變台海現狀，國際社會應反對中國任何試圖改變現狀的嘗試。我們不會上鉤或參與劍拔弩張，同時亦不會受到威嚇。」

柯比稱，解放軍正在台島附近實彈演習，似乎在部署介入局勢，未來幾天或作軍事挑釁，包括在台海或台灣周邊發射導彈，部隊越過台海中線，甚至大規模空中進入台灣防空識別區。又指北京無理由將事件演變成危機或衝突。

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責任編輯：袁瑋婧、蒯宇澄