消息指佩洛西最快明晚抵台 或停留一夜並會蔡英文

美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）目前正率團在亞洲訪問，雖然官方公布的行程中未有提到台灣，但分析指她或以私人身份訪台。有消息指她最快明晚（2日）晚間或周三上午訪台，極可能停留一晚，並會見台灣總統蔡英文。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方已經多次表明對佩洛西訪台的嚴正立場。一個中國原則是台海和平穩定的定海神針，在台灣問題上不斷歪曲和掏空一個中國政策，發表不負責任言論的正是美方。美方最近開始強調要維護每一個國家的主權和領土完整，希望美方首先在台灣問題上言行一致，不要搞雙重標準。

美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）於推特指出，有消息人士透露，他們此行將有可能停留一夜，下榻於信義區或中山區的五星級飯店。

佩洛西專機抵新加坡 但訪台還有這兩個可能

【中美角力】官方公布佩洛西出訪亞洲行程 不包括台灣

另外，台灣中時新聞網報道，關於佩洛西訪台消息，台灣的「外交部」雖仍不願證實，但有外交人士指出，她預計3日上午拜會總統蔡英文和國安會高層，可該人士坦言，大陸當局對此事反應強烈，她能否依照原訂時間抵台仍有變數。

台灣的行政院長蘇貞昌稍早已表示，對於外國的貴賓朋友來台訪問，都表示熱烈的歡迎，並會做最妥善的安排，相關的時間期程，也會尊重訪賓的規劃。

中國國家主席習近平日前與美國總統拜登通電話後，中國外交部發言人趙立堅表示，雙方就中美關係以及彼此關心的問題進行了坦率、深入的溝通和交流。

趙立堅強調，中方已經多次向美方表明堅決反對裴洛西訪台的嚴重關切和嚴正立場，如果美方挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果完全由美方承擔。

佩洛西訪台若不成很尷？金燦榮：無所謂 可以這樣做

佩洛西訪台？CNN前駐華社長：她曾令我被捕 現在想點？

大陸學者：無論佩洛西是否訪台 已觸北京紅線

責任編輯：袁瑋婧