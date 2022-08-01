內地網紅水煮燒烤鯊魚還說「太好吃」 警證為瀕危「大白鯊」（有片）

四川南充網紅「提子」早前拍攝烹食鯊魚影片引發關注，有科普博主指涉事鯊魚是國際瀕危野生動物「噬人鯊」，屬國家二級保護動物。南充警方近日證實，影片中的鯊魚確是噬人鯊（也稱大白鯊）；有關部門表示，該網紅網購的噬人鯊來自福建沿海地區，相關人員已被控制。

美食網紅博主「提子」，上月拍攝水煮鯊魚和燒烤鯊魚的影片熱爆網絡。網傳影片顯示，「提子」在海鮮超市門口拆開包裹，裡面裝著一條體型碩大的「鯊魚」。

之後「鯊魚」被運到「提子」鄉下二舅舅家裡分割，之後用了很多調味料未燒烤「鯊魚」的尾部，其餘部分則用來水煮，「提子」還說「這個魚肉真的太好吃了」。值得一提的是，在影片中，左上角寫有「人工養殖可食用」的字幕。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【按此看影片】

事後「網紅疑用瀕危大白鯊做美食」的話題迅速沖上熱搜。「封面新聞」報道，影片中的海鮮超市老闆表示，鯊魚並非店裡售賣，是博主提前帶來拍攝，自己只是借用場地。「提子」亦曾回應稱，她再三和賣家確認，鯊魚來源渠道正規。目前網紅「提子」短視頻賬號所有影片均已消失。

來源福建沿海 相關人員已被控制

到昨日（7月31日），南充警方證實，經鑑定，影片中的鯊魚確是噬人鯊（也稱大白鯊），目前相關案件正在辦理。

南充市農業農村局執法監督科有關負責人今日（8月1日）表示，事後警方去博主家中搜出了一些鯊魚肉和骨頭，並聯繫南海水產研究所。上月18日，南充市農業農村局工作人員和南充警方一同把鯊魚組織帶到南海水產研究所檢測；22日檢測結果出來是噬人鯊。

負責人指出，警方已調查出來，提子是通過網購買的噬人鯊，來源是福建沿海地區，相關人員已被控制。目前正聯繫國家認證的司法鑑定機構，對鯊魚是幼體還是成體做檢測。

內地網民反應：

怎麼會有人喜歡追捧這些？ 為什麼現在這個網紅會變成這樣，如此低俗，無知 好好懲治一下網紅吧，帶壞小朋友，跟風。沒底線 看的真的讓人毛骨悚然，完全是法盲吧？這麼低級惡俗的視頻別推了，相關部門趕緊介入吧 最後吃鯊魚那段，我彷彿看到了原始原始猿人的生活

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁