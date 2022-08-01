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胡錫進警告：若佩洛西敢在台灣停留 將點燃台海火藥桶

國情動向 16:44 2022/08/01

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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲行程，會否訪問台灣備受關注。《環球時報》前總編輯胡錫進周一（1日）在Twitter警告，如果佩洛西敢在台灣停留，將點燃台海局勢火藥桶。在北京，外交部發言人趙立堅亦表示，如果佩洛西訪問台灣，解放軍不會坐視不管等。

據胡錫進在Twitter表示，佩洛西在新加坡，訪問馬來西亞後，將飛往南韓，途經台灣。他強調，解放軍已經做好充分準備，「如果她敢在台灣停留，那將是點燃台海局勢火藥桶的時刻」。

此前，胡錫進在Twitter發文，稱「如果美軍戰機護送佩洛西訪台，就是侵略，解放軍有權強制驅離佩洛西座機和美軍戰機，包括發射各種警告彈，做阻礙性飛行動作。如果驅離無效，就可以擊落它們」。他的Twitter賬號之後被鎖住，指其上述推文違反規則，他便刪文以解鎖賬號。

消息指佩洛西最快明晚抵台 或停留一夜並會蔡英文

胡錫進：如佩洛西專機闖入台灣12海里上空 解放軍有權擊落

外交部：解放軍不會坐視不管

趙立堅周一則表示，如果佩洛西赴台，‍‍將是對中國內政的‍‍粗暴干涉，‍‍嚴重損害‍‍中國主權和領土完整，‍‍肆意踐踏一個中國原則，‍‍嚴重威脅‍‍台海和平穩定，‍‍嚴重破壞‍‍中美關係，‍‍導致非常嚴重的事態‍‍和後果。‍

他表示，‍‍再次正告美方，‍‍中方正嚴陣以待，‍‍中國人民解放軍‍‍絕不會坐視不管，‍‍中方‍‍必將採取堅決應對和有力反制措施，‍‍捍衛自身主權‍‍和領土完整。‍‍美方‍‍應該做的是‍‍恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，‍‍兌現拜登總統‍‍不支持台獨的‍‍承諾，不得安排‍‍佩洛西訪台。

另外，對於美白宮國安會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）稱，無論佩洛西是否訪台，美方的「一個中國」政策不會改變，又指美中沒有理由走到動手或加劇實際緊張局勢的地步。趙立堅表示，已多次表明對佩洛西訪台的嚴正立場。

他說，一個中國原則是台海和平穩定的定海神針，在台灣問題上不斷歪曲和掏空一個中國政策，發表不負責任言論的正是美方。美方最近開始強調要維護每一個國家的主權和領土完整，希望美方首先在台灣問題上言行一致，不要搞雙重標準。

佩洛西專機抵新加坡 但訪台還有這兩個可能

官方公布佩洛西出訪亞洲行程 不包括台灣

責任編輯：林佩怡

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