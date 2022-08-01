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外交部再喊話 佩洛西倘訪台將致嚴重後果 解放軍不會坐視不管

國情動向 17:31 2022/08/01

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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲行程。在北京，外交部周一（1日）強調，佩洛西如果赴台，將導致非常嚴重的事態和後果，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管。

佩洛西抵達新加坡，與新加坡總理李顯龍等會面。據新加坡外交部，李顯龍在會晤中強調了穩定的美中關係，對地區和平與安全的重要性。

李顯龍與佩洛西會面時，強調穩定的美中關係的重要性。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方近來已經多次向美方表明堅決反對佩洛西長赴台的嚴重關切和嚴正立場，強調佩洛西如赴台將導致嚴重後果。

他提到，國家主席習近平與美國總統拜登通話時已強調，中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。相信美方已經充分了解中方傳遞的強烈、清晰信息。

他警告，佩洛西如果赴台將是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整，肆意踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係，導致非常嚴重的事態和後果。要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管，中方必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整。

最後，他促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，兌現拜登總統不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。

消息指佩洛西最快明晚抵台 或停留一夜並會蔡英文

胡錫進警告：若佩洛西敢在台灣停留 將點燃台海火藥桶

責任編輯：林佩怡

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