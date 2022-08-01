中國人口將進入負增長時代 如何影響經濟？專家：應不斷擴內需

最新一期《求是》雜誌刊發國家衛健委黨組的文章，指隨著長期累積的人口負增長勢能進一步釋放，中國總人口增速明顯放緩，「十四五」期間將進入負增長階段。 而人口負增長下，「少子老齡化」將成為常態。

人口負增長將如何影響經濟？中國社科院原副院長、國家高端智庫首席專家、中國人民銀行貨幣政策委員會委員蔡昉表示，這標誌傳統人口紅利無可爭辯地消失，必然從供給側和需求側給經濟增長帶來始料未及的新衝擊，未來政策取向應不斷擴大內需，特別是消費。

衝擊由供給側轉到需求側

蔡昉近日出席「青島•中國財富論壇」時指，根據新的預測，大概在今年或者明年，中國人口將達到峰值，隨後進入負增長，同時老齡化加深，需求特別是居民的消費需求將成為中國經濟的新常態制約。

衛健委：十四五期間總人口將負增長 少子老齡化將成常態

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他指出，與過去10年經歷的人口衝擊，帶來供給側的衝擊不同，如今看到新的人口轉折點，將帶來需求側的衝擊，經濟增長的常態制約，將發生從供給側到需求側的轉變。

應對家庭消費不足 需政府發揮更大作用

據澎湃新聞，蔡昉表示，人口是很重要的經濟變量，人口負增長意味資源動員增量減少，人口紅利將轉向改革紅利。來自需求側的制約將是新挑戰，不僅要穩定和提高潛在增長率，更要關注如何用需求支撐潛在增長能力。未來政策取向應該是不斷擴大內需，特別是消費。今後10年、20年最主要的任務是如何讓需求側因素來滿足潛在增長率，能夠實現潛在增長。

他認為，應對當前家庭消費不足、收入不足以及應對長期的需求制約，歸根結底需要政府發揮更大的作用，也要調整政府作用的結構和方向，要求政府有新的支出。

他續指，接下來，財政的作用相對於貨幣政策將會更重要，財政的支出方向也會發生變化，更貼向於民生、社會福利，這些轉變也會影響金融和財富管理。

蔡昉又提醒，疫情影響勞動者就業、居民收入和家庭消費，恰與人口負增長時段重合，短期消費受損的衝擊，與長期消費制約的常態相遇，更易產生「磁滯效應」，經濟復甦難以回歸到原來軌道，使復甦後的增長速度處於較低常態。因此，應對疫情對宏觀經濟的衝擊，不僅要保護作為生產者的市場主體，還要保護好作為消費者的家庭。

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責任編輯：林佩怡

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