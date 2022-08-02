解放軍今渤海、南海軍演 軍機迫近台海中線 專家：應對突發事態

美國眾議長佩洛西傳今日（2日）晚上訪台，解放軍同日起在渤海、南海展開實彈射擊和軍事訓練。解放軍軍機、艦隻據報在台海中線附近多次進行「擠壓」動作，台軍方宣布強化軍隊整備，將按威脅等級作調整。中國官方已表明軍隊絕不會佩洛西訪台坐視不管，專家指，上述行動是為應對可能的突發事態做準備。

中國海事局公布兩則禁航消息，分別由 清瀾海事局和大連海事局發出，前者公告，8月2日00時至8月6日24時在南海部分水域範圍內進行軍事訓練。後者公告，渤海北部，從8月1日14時至8月4日24時將在渤海北部部分水域進行實彈射擊。 福建軍區已通過微博公布，在閩南某海域進行實彈射擊。

另一方面，台灣政府高層人士今日透露，為因應大陸可能採取的軍事行為，台軍已在今天上午起至8月4日中午止，進入為期3天的「強化戰備整備指導期」。軍方並增派8架幻象戰機進駐空軍台東基地，增加海軍艦艇巡邏相關海域密度。

路透社引述消息指，解放軍多架軍機今飛近台海中線並進行騷擾動作，在台空軍的警戒下，前者持續觸碰中線然後繞離。解放軍軍艦並自周一起在台海中線擠壓。

軍事專家宋忠平指，訓練安排和佩洛西意欲訪台而引發的緊張局勢不無關係，美國政府和佩洛西都明白，美國「三號人物」竄訪台灣是對中國極大挑釁，所以佩洛西赴台並不一定會按照既定公佈的時間。因此解放軍的訓練不光要考究演練海域的地理範圍，同時還要保證在時間段上進行覆蓋，以期靈活應對。

「這體現出解放軍所作的是全域作戰準備，因為一旦爆發突發事態，解放軍要做好局部衝突升級為全面對抗的準備。」宋忠平指，訓練範圍包括台海、南海、東海甚至黃海、渤海全部海域。作為各個守衛部隊，要為防衛自己下轄海疆做好準備。另外，通過實戰化訓練也可以將作戰力量提前部署至戰位，搶抓戰機。

官媒《環球時報》則發表評論指， 中國人民飽受列強侵略之害，經歷過無數苦難的中國人民，比任何人都熱愛和平，珍惜和平。 但這絕不意味著中方會拿核心利益去乞求和平，會任由別人欺負。 「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。」在捍衛國家主權安全問題上，中國軍隊始終是敢於亮劍、善於亮劍。

佩洛西據報將訪台 解放軍東部戰區：埋葬一切來犯之敵

佩洛西訪台若不成很尷？金燦榮：無所謂 可以這樣做

胡錫進警告：若佩洛西敢在台灣停留 將點燃台海火藥桶

佩洛西和拜登在想甚麼？ 美專家說這連串舉動太反常

責任編輯：陳建錫