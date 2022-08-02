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解放軍今渤海、南海7處軍演 東部戰區登陸訓練 雙航母離港（更新版）

國情動向 15:38 2022/08/02

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美國眾議長佩洛西傳今日（2日）晚上訪台，解放軍同日起在渤海、南海7處展開實彈射擊和軍事訓練。東部戰區海軍展開登陸訓練。解放軍軍機、艦隻據報在台海中線多次進行「擠壓」動作；兩艘航母傳先後出港。台軍方宣布強化軍隊整備。專家指，上述行動是為應對佩洛西訪台時可能的突發事態做準備。

*更新解放軍動態

中國海事局公布兩則禁航消息，8月2日00時至8月6日24時在南海部分水域範圍內進行軍事訓練，從8月1日14時至8月4日24時將在渤海北部部分水域進行實彈射擊。福建軍區已通過微博公布，在閩南某海域進行實彈射擊。另有消息指，解放軍兩艘航母兩日內先後離港，未知是否針對當前局勢有所行動。

解放軍海軍另公布，東部戰區海軍登陸艦大隊六盤山號、大別山號、武夷山號等近日組成訓練編隊，在東海某海域展開實戰化訓練。

另一方面，台灣政府高層人士今日透露，為因應大陸可能採取的軍事行為，台軍已在今天上午起至8月4日中午止，進入為期3天的「強化戰備整備指導期」。軍方並增派8架幻影戰機進駐空軍台東基地，增加海軍艦艇巡邏相關海域密度。

路透社引述消息指，解放軍多架軍機今飛近台海中線並進行騷擾動作，在台空軍的警戒下，前者持續觸碰中線然後繞離。解放軍軍艦昨起在台海中線擠壓。

專家：解放軍要做好全面對抗的準備

軍事專家宋忠平指，訓練安排和佩洛西意欲訪台而引發的緊張局勢不無關係，美國政府和佩洛西都明白，美國「三號人物」竄訪台灣是對中國極大挑釁，所以佩洛西赴台並不一定會按照既定公佈的時間。因此解放軍的訓練不光要考究演練海域的地理範圍，同時還要保證在時間段上進行覆蓋，以期靈活應對。

「這體現出解放軍所作的是全域作戰準備，因為一旦爆發突發事態，解放軍要做好局部衝突升級為全面對抗的準備。」宋忠平指，訓練範圍包括台海、南海、東海甚至黃海、渤海全部海域。作為各個守衛部隊，要為防衛自己下轄海疆做好準備。另外，通過實戰化訓練也可以將作戰力量提前部署至戰位，搶抓戰機。

官媒《環球時報》則發表評論指，中國人民飽受列強侵略之害，經歷過無數苦難的中國人民，比任何人都熱愛和平，珍惜和平。但這絕不意味著中方會拿核心利益去乞求和平，會任由別人欺負。「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。」在捍衛國家主權安全問題上，中國軍隊始終是敢於亮劍、善於亮劍。

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責任編輯：陳建錫

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