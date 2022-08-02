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解放軍今起在渤海、南海軍事訓練 專家：準備突發事態

國情動向 10:42 2022/08/02

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美國眾議長佩洛西傳今日（2日）晚上訪台，解放軍同日起在渤海、南海展開展開實彈射擊和軍事訓練。中國專家指，解放軍在為應對可能的突發事態做準備。

中國海事局公布兩則禁航消息，分別由清瀾海事局和大連海事局發出，前者公告，8月2日00時至8月6日24時在南海部分水域範圍內進行軍事訓練。後者公告，渤海北部，從8月1日14時至8月4日24時將在渤海北部部分水域進行實彈射擊。解放軍自佩洛西傳訪台以來，已在周邊海域展開至少5次演習。

福建省軍區政治工作局官方微博「東南前哨」發布消息稱，近日，福建省軍區在閩南某海域組織民兵防空分隊實彈射擊，全面檢驗複雜條件下整體作戰能力。「我們嚴陣以待，聽令而戰！」

軍事專家宋忠平指，訓練安排和佩洛西意欲訪台而引發的緊張局勢不無關係，美國政府和佩洛西都明白，美國「三號人物」竄訪台灣是對中國極大挑釁，所以佩洛西赴台並不一定會按照既定公佈的時間。因此解放軍的訓練不光要考究演練海域的地理範圍，同時還要保證在時間段上進行覆蓋，以期靈活應對。

「這體現出解放軍所作的是全域作戰準備，因為一旦爆發突發事態，解放軍要做好局部衝突升級為全面對抗的準備。」宋忠平指，訓練範圍包括台海、南海、東海甚至黃海、渤海全部海域。作為各個守衛部隊，要為防衛自己下轄海疆做好準備。另外，通過實戰化訓練也可以將作戰力量提前部署至戰位，搶抓戰機。

官媒《環球時報》則發表評論指，中國人民飽受列強侵略之害，經歷過無數苦難的中國人民，比任何人都熱愛和平，珍惜和平。但這絕不意味著中方會拿核心利益去乞求和平，會任由別人欺負。「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。」在捍衛國家主權安全問題上，中國軍隊始終是敢於亮劍、善於亮劍。

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責任編輯：陳建錫

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