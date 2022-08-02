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佩洛西勢訪台 中美攤牌時刻到了嗎？

國情動向 10:44 2022/08/02

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佩洛西勢訪台 中美攤牌時刻到了嗎？

美國眾議院議長佩洛西相信已鐵了心訪台。美國與台灣傳媒皆稱，佩洛西料於中國時間周二（2日）晚抵台，逗留至周三早上離開。美國國務卿布林肯更呼籲中方「不要加劇局勢」，內地傳媒指責美方「我去你家挑釁但你不得動怒」強盜邏輯表現得淋漓盡致。各方關注，佩洛西訪台會否引發新一次台海危機，甚至意外爆發中美軍事衝突。但人民大學學者認為，中美目前還遠未到攤牌的時候。

中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文指出，中方在努力牽引中美博弈避開「修昔底德陷阱」，而美方卻不負責任地將兩國往大國衝突的坑裏跳，企圖在兩國衝突中獲取戰略利益。中美博弈已經到懸崖邊，而中國在全力拯救。

中國須在「誰才真正擁有改善中美關係的誠意」方面，與美國爭奪國際話語權，要讓世界看到中國才是真正負責任的全球大國，也要讓美國那些有識之士感受到中國真正希望改善中美關係的誠意。

王文稱，台灣問題愈來愈像是中美風險的「灰犀牛」（大家都能預見只是一直漠視的風險），一旦爆發，美國肯定是率先被灰犀牛頂撞到的對象。

佩洛西近幾個月來頻頻以台灣問題做局、又猶豫糾結以及尋找「台階」方案，都反映了美國政客的政治短視以及「紙老虎」般的戰略心虛，他們明顯低估了中國捍衛主權的戰略意志。

王文表示，相信中美決策者的最後理性。中美兩國軍力「擦槍走火」的可能性正在上升，但中美直接軍事衝突可能性仍不大，因為按扭在兩國元首手裏，從五次元首對話的內容看，避免直接軍事衝突仍是兩國最大的公約數。

他指出，中美還遠未到攤牌的時候。未來中美還會在許多問題上有「短兵相接」、「激烈鬥爭」的感覺，中國要適應與美國持久鬥爭的節奏與預期，也要提升對「擦槍走火」帶來風險的承受力。

王文解釋，美國國內政治鬥爭非常複雜，不必因一位眾議長做的一個棋子，而掀翻中美整個棋盤。從這個角度看，佩洛西訪台，還沒有到中美完全撕破臉的時候。

民調顯示，美國11月中期選舉，民主黨距離繼續掌控參議院（100席）的多數還須4席，距離眾議院（435席）中的多數還須24席；而共和黨相應的席位數僅為2席、7席。大概率看，共和黨獲得兩院多數的贏面更大。

王文續稱，要讓兩岸統一更好地助推民族復興大業，關鍵是中國要在經濟實力超過美國，在金融、軍事實力上實現接近美國的水平，以及在國際上形成絕對的反制裁能力，使得美國即使在兩岸統一以後也不能形成長期干擾的外部力量。

歷史地看，在全球科技競爭中，如果說以機械化、電力化為主要特徵的第一、第二次工業革命，中國幾乎完全缺席；以信息化為主要特徵的第三次工業革命，中國人趕上晚席；那麽，以智能科技、低碳技術為主要特徵的第四次工業革命，中國人已基本上站在了與發達國家的同一個起跑線，最終將笑到最後。

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