中國常駐聯合國代表張軍：佩洛西訪台將嚴重破壞中美關係

中國常駐聯合國代表張軍昨日（1日）就台灣問題、美國眾議長佩洛西訪台表明立場。他指，美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣將嚴重破壞中美關係。

張軍在中國擔任聯合國安全理事會8月輪值主席國的記者會上說，關於佩洛西訪問台灣，中方近期已多次向美方表明嚴重關切和堅決反對。這樣的訪問顯然是危險的、挑釁性的，將向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重違反一個中國原則，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重破壞中美關係。中方嚴陣以待，如果美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施，捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。

指美曾犯過的錯 不能成為另一錯誤的藉口

張軍指出，佩洛西這次訪台無法與1997年時任美國眾議院議長訪台相提並論。他指出，美方曾經犯過的錯誤不能成為另一個錯誤的藉口。

他指，近年來，受外部勢力影響，台灣島內形勢發生消極變化，「台獨」勢力在錯誤的方向上越走越遠。如果不對「台獨」勢力及時遏阻，局勢很可能走向失控。在維護國家主權、領土完整方面，中國政府和人民意志堅定，我們會採取一切必要措施。

他敦促華府恪守「一個中國原則」，他說，美國總統拜登上周與中國國家主席習近平通話時重申，美國的一個中國原則沒有改變也不會改變。美方不支持台灣 「獨立」。中方敦促美方說到做到，同中方一道堅定反對和遏制「台獨」。

佩洛西已經率團展開備受關注的亞洲行。多家傳媒引述消息指出，佩洛西將於周二（2日）晚間抵達台北，在周三會與台灣的蔡英文總統會晤。

中國外交部多次警告，佩洛西如赴台將導致嚴重後果，解放軍不會坐視不管。美國白宮則表示不會被中國的威脅嚇倒。

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責任編輯：蒯宇澄

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