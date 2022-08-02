胡錫進：佩洛西給解放軍送來戰機飛越台灣絕佳機會

美台媒體引述消息人士稱美國眾議院議長佩洛西今晚（2日）抵台，大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進發文稱，相信解放軍已經做了大量戰機飛越台灣島的準備，「佩洛西送來了一個難以置信的絕佳機會」。

胡錫進最近已多次就佩洛西可能訪台的問題發聲，他星期二淩晨在個人微博就CNN的報道發文說，「我們需放棄任何其他幻想，準備使用軍事回擊這個美台唯一能聽懂的語言」。

他還轉述自己的推特文字：「讓她來吧，走之前做個禱告，祝願自己一路平安，祝願自己不被歷史定義成開啟台海軍事摩擦朝大規模戰爭螺旋升級的罪人。」

▲ 據報美國眾議院議長佩洛西將於今晚抵台

佩洛西勢訪台 中美攤牌時刻到了嗎？

佩洛西據報將訪台 解放軍東部戰區：埋葬一切來犯之敵

胡錫進：軍事回擊不代表發動戰爭

胡錫進進一步解釋，軍事回擊不意味著由大陸方面發動戰爭，而是使出「前所未有的軍事施壓手段」。他表示，其中最重要的，就是派解放軍戰機伴飛佩洛西的座機，進入並飛越台灣島。

他還分析說，相信台軍絕對不敢對執行飛越任務的解放軍戰機開火，因為那將「意味著解放軍排山倒海的報復，意味著戰爭爆發，那是台當局無論如何承受不了的」。

對於美軍可能以後也派戰機飛越台灣島的說法，胡錫進認為，解放軍戰機離得近，力量投射可以最大化，美軍在這裡鬥不過解放軍，台灣更受不了天天頭頂劍拔弩張，美台都耗不起，最終一定會退縮。

他主張，這次大陸不能後退，這次危機是大陸「給美國鷹派在台灣問題上立規矩，徹底壓垮民進黨當局囂張氣焰」的絕佳機會。

他最後說，大陸做過無數警告，但缺一次行動的驗證，「這個驗證早晚要補上」。

佩洛西據報今晚抵達台北 將停留一晚明見蔡英文（更新版）

胡錫進警告：若佩洛西敢在台灣停留 將點燃台海火藥桶

據報佩洛西今晚10點20抵台 並於明日會見蔡英文

美國有線電視新聞網、《華爾街日報》均引述不具名消息人士稱佩洛西將在星期二（8月2日）傍晚抵達台灣，而且可能留宿一夜。

台灣《自由時報》引述消息稱，佩洛西抵達的時間將在星期二晚10時20分。同時也有英媒引述知情人士透露，佩洛西將在星期三與台灣總統蔡英文在台北會面。

責任編輯：李冰琪