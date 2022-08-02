美國擬限制向中國出口記憶芯片製造設備

美國政府據報正考慮限制向中國出口記憶芯片的製造設備，一旦措施落地，不但中國本土企業，連Samsung在中國設廠的外資大廠估計也會受到影響。

路透社引述多名消息人士指，美國打算限制向中國國營的長江存儲科技公司在內的記憶芯片製造廠商出口芯片製造設備，此舉將限制中國半導體行業發展的戰略之一，同時對美國僅存兩家製造廠商Western Digital和Micron Technology提供保護，這兩家企業在全球NAND芯片巿場的巿佔率合共達到1/4。

同時，該措施將令Samsung和SK海力士受到衝擊，前者目前在中國擁有兩家生產記憶芯片的大型廠房，後者則正洽購Intel在中國的NAND芯片工廠。

報道指，美方可能禁止向中國出口可以生產超過128層的先進NAND芯片生產工具，整個計劃仍在研究初期，內容也尚未起草。法國諮詢公司Yole Intelligence分析師指，長江存儲的NAND芯片市佔率已達5%，幾乎比一年前翻倍，但措施一旦實施，「我不知道他們將如何真正再往前走」。

報道中提到的企業均拒絕或未有回應路透的置評請求。美國商務部則回覆，拜登政府聚焦於打擊中國製造先進芯片的努力，以化解對美國安全構成的風險。

記憶芯片是半導體產品的四大類別之一，佔整個半導體市場的1/3，2020年中國記憶芯片市場規模約183億美元，預計2024年可達到550億美元。

中國外交部此前表示， 美國不應為中美正常的科技人文交流合作設置障礙，更不應該剝奪和損害中方正當的發展權益。 中美科技合作有利於雙方共同利益和人類共同進步，搞限制「脫鉤」只會損人害己。 中方堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，任何限制打壓都阻擋不了中國科技發展和產業進步的步伐。

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