台海緊張升級 A股三大指數齊跌逾2%軍工股逆市升

美國眾議院議長佩洛西今晚將訪台，台灣緊張局勢升溫，A股三大指數低開低走，三大股指均跌近2%，滬指失守3200點，創業板指跌破2700點。軍工股逆市拉升。

截至收市，滬指報3186點，跌2.26%；深成指報12120點，跌2.37%；創指報2678.62點，跌2.02%。今日成交明顯放量，兩市成交達11811億元人民幣。

板塊方面，軍工股逆市拉升，種植業、芯片概念股相對活躍，其餘板塊均下跌，大基建、教育板塊領跌、遊戲、電力、傳媒、數字貨幣等板塊集體跌超5%。

此外，在岸人民幣今早大跌271點至6.7835，創5月17日以來新低。交易員稱，佩洛西將訪台拉高中美緊張情勢，施壓人民幣走勢。

解放軍今起在渤海、南海展開展開實彈射擊和軍事訓練。中國專家指，解放軍在為應對可能的突發事態做準備。

中方已經多次表明對佩洛西訪台的嚴正立場。強調佩洛西如果訪台，將構成嚴重損害中國主權和領土完整，會導致非常嚴重的事態和後果，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取堅決應對和有力反制措施。

美國官員指，大陸似乎正準備採取進一步行動，包括向台海發射導彈，越過台海中線等。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱，若大陸試圖製造危機，責任將全在北京。白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)在回答媒體提問時也強調，國會是獨立的政府分支。他還表示，美國的「一個中國」政策沒有任何改變。

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責任編輯：蒯宇澄

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