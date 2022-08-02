▲ 台媒爆佩洛西不畀面白宮 要求這樣才考慮不訪台

美國眾議院議長佩洛西訪台之行大機會成真，各方高度關注中美會否擦槍走火。但可幸的是，中美元首上周通話，白宮表示美方強調美中管控分歧重要性。分析認為無論最後中方對佩洛西訪台反應如何，中美事前都已有深入溝通。事實上，拜登政府今次亦對外間接表達了反對佩洛西訪台，但佩洛西在美國政壇資歷之深，對拜登來說也不好惹。台灣傳媒更披露，佩洛西對白宮勸阻訪台也不給面子，要求拜登親自來求才予以考慮。

佩洛西預料8月2日抵台，3日上午與台官員簡短會面後離開。台灣《中國時報》引述知情人士報道，美國白宮與軍方均曾勸阻佩洛西訪台，台灣方面甚至有撤回邀訪之意，但佩洛西仍不聽勸阻堅持訪台，更反過來質疑台方撤邀用意。

據稱，佩洛西7月20日曾主動致電台方駐美代表蕭美琴，表示自己已決定8月3日率團訪台，但獲知台方傾向撤回邀請，她須「親自了解實情」。

民主黨11月中期選舉形勢不樂觀，佩洛西未知能否保住眾議長之位。佩洛西對蕭美琴稱，自己「百忙中仍願抽空訪台」是為展現支持台灣，若未能成行，「絕無其他更適當之時機」，下次訪台的眾議長會是他人。

蕭美琴則向佩洛西表示，並無撤回邀請說法，可能是訊息傳遞有所落差，若佩洛西評估8月初是訪台最佳時機，台方當然歡迎。

報道又指，白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）7月22日曾通知蕭美琴，白宮7月已連日向佩洛西說明訪台風險，盼其改變計劃，「詎料佩洛西甚感惱怒」，稱唯有美國總統拜登親自要求，她才願考慮。坎貝爾坦言，以拜登目前確診狀況與政治現實，斷無可能親自勸阻佩洛西。

知情人士亦透露，台灣當局很清楚佩洛西此行恐引發台海危機，嚴重程度不亞於1996年一次，因此台方曾暗地撤回對佩洛西邀訪，但在佩洛西責難下，繼續安排接待；佩洛西也知道此行可能將台海情勢推向兵凶戰危情境，但即使美方行政部門勸阻，她仍堅持追求個人歷史定位。

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責任編輯：連兆鋒