  • 32°C
香港時間 : 2022802日 (二) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台媒爆佩洛西不畀面白宮 要求這樣才考慮不訪台

國情動向 11:48 2022/08/02

分享：

分享：

台媒爆佩洛西不畀面白宮 要求這樣才考慮不訪台

美國眾議院議長佩洛西訪台之行大機會成真，各方高度關注中美會否擦槍走火。但可幸的是，中美元首上周通話，白宮表示美方強調美中管控分歧重要性。分析認為無論最後中方對佩洛西訪台反應如何，中美事前都已有深入溝通。事實上，拜登政府今次亦對外間接表達了反對佩洛西訪台，但佩洛西在美國政壇資歷之深，對拜登來說也不好惹。台灣傳媒更披露，佩洛西對白宮勸阻訪台也不給面子，要求拜登親自來求才予以考慮。

佩洛西預料8月2日抵台，3日上午與台官員簡短會面後離開。台灣《中國時報》引述知情人士報道，美國白宮與軍方均曾勸阻佩洛西訪台，台灣方面甚至有撤回邀訪之意，但佩洛西仍不聽勸阻堅持訪台，更反過來質疑台方撤邀用意。

據稱，佩洛西7月20日曾主動致電台方駐美代表蕭美琴，表示自己已決定8月3日率團訪台，但獲知台方傾向撤回邀請，她須「親自了解實情」。

民主黨11月中期選舉形勢不樂觀，佩洛西未知能否保住眾議長之位。佩洛西對蕭美琴稱，自己「百忙中仍願抽空訪台」是為展現支持台灣，若未能成行，「絕無其他更適當之時機」，下次訪台的眾議長會是他人。

蕭美琴則向佩洛西表示，並無撤回邀請說法，可能是訊息傳遞有所落差，若佩洛西評估8月初是訪台最佳時機，台方當然歡迎。

報道又指，白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）7月22日曾通知蕭美琴，白宮7月已連日向佩洛西說明訪台風險，盼其改變計劃，「詎料佩洛西甚感惱怒」，稱唯有美國總統拜登親自要求，她才願考慮。坎貝爾坦言，以拜登目前確診狀況與政治現實，斷無可能親自勸阻佩洛西。

知情人士亦透露，台灣當局很清楚佩洛西此行恐引發台海危機，嚴重程度不亞於1996年一次，因此台方曾暗地撤回對佩洛西邀訪，但在佩洛西責難下，繼續安排接待；佩洛西也知道此行可能將台海情勢推向兵凶戰危情境，但即使美方行政部門勸阻，她仍堅持追求個人歷史定位。

佩洛西勢訪台 中美攤牌時刻到了嗎？

胡錫進：佩洛西給解放軍送來戰機飛越台灣絕佳機會

佩洛西訪台？CNN前駐華社長：她曾令我被捕 現在想點？

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中美關係 中國 美國 佩洛西 拜登 兩岸關係 台灣

上一篇文章

台桃園機場接針對佩洛西的炸彈恐嚇 但可能搞錯了地方？

下一篇文章

美國擬限制向中國出口記憶芯片製造設備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

佩洛西專機抵新加坡 但訪台還有這兩個可能
佩洛西專機抵新加坡 但訪台還有這兩個可能
外交部再喊話 佩洛西倘訪台將致嚴重後果 解放軍不會坐視不管
外交部再喊話 佩洛西倘訪台將致嚴重後果 解放軍不會坐視不管
胡錫進警告：若佩洛西敢在台灣停留 將點燃台海火藥桶
胡錫進警告：若佩洛西敢在台灣停留 將點燃台海火藥桶
佩洛西訪台若不成很尷？金燦榮：無所謂 可以這樣做
佩洛西訪台若不成很尷？金燦榮：無所謂 可以這樣做
佩洛西訪台？CNN前駐華社長：她曾令我被捕 現在想點？
佩洛西訪台？CNN前駐華社長：她曾令我被捕 現在想點？
佩洛西據報將訪台 解放軍東部戰區：埋葬一切來犯之敵
佩洛西據報將訪台 解放軍東部戰區：埋葬一切來犯之敵
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款