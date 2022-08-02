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佩洛西訪台前夕 廈門航空取消福建地區大量航班

社會熱點 12:11 2022/08/02

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廈門航空今日（2日）宣佈，受福建地區流量控制影響，廈航對8月2日部分航班進行調整。航班調整的消息引起網民猜測，可能與台海緊張情勢有關。

廈門航空星期二早上在官網發出上述航班調整通知，要求旅客上網了解最新的航班出行情況。

根據廈門航空官網顯示，今日有多架往來福建的班機受流量管制延誤。同時，在福州與廈門兩大機場，廈航航班全日共取消多達56個航班，其中廈門高崎機場取消30個航班，福州長樂機場取消26個航班。取消的航點遍及北京、上海、成都、廣州、大連、鄭州、武漢等地。被取消的航班多為在下午至晚上的班機。

廈門航空今早官網發通知

美台媒體引述消息人士稱美國眾議院議長佩洛西今晚抵台訪問，大陸軍方已多次發出警告，稱「絕對不會坐視不管」。

解放軍東部戰區星期一晚上發布題為「嚴陣以待，聽令而戰」的視頻，稱「埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進」。

佩洛西據報將訪台 解放軍東部戰區：埋葬一切來犯之敵

解放軍今渤海、南海軍演 軍機迫近台海中線 專家：應對突發事態

中國大陸海事局星期一也宣布，將在渤海北部和南中國海特定海域分別展開實彈射擊和軍事訓練。

「流量控制」是中國民航的空管部門為保證空中安全，對單位時間內放飛飛機數量實行控制。

廈門航空調整航班的消息發出後在中國社交媒體引起關注，許多網友都認為在當前台海情勢緊張下航班調整的背後原因不單純，甚至有網友稱，福建空域或須讓出航道給軍機，「見證歷史時刻到了」。

【網友評論】

微博截圖

責任編輯：李冰琪

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