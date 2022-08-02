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美軍重兵集結 列根號戰鬥群及兩主力艦駛近台海

國情動向 12:50 2022/08/02

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列根號戰鬥群在台灣周邊海域活動。（資料圖片）

美國眾議長佩洛西傳今日（2日）晚上訪台，美國海軍列根號戰鬥群，以及兩棲突擊艦的黎波里號、美利堅號在台海附近結集。分析指，美艦隊正佔據有利的空中掩護位置，確保佩洛西專機往返台灣的空中航線安全。

綜合媒體消息，列根號戰鬥群自南海離開後，向北進入菲律賓海並持續向台灣方向移動，今日上午現身台東北海域。的黎波里號在鄰近台灣的海域航行。美利堅號準備在日本長崎出發。五角大樓官員表明不會披露美軍的保護措施，但軍艦、護衛艦及航空編隊已抵達區域，預計會停留一段時間應對緊急狀況。

列根號通常艦上搭載了4個航空中隊、每個中隊各有10至12架F/A-18E或F/A-18F戰機。根據美國海軍學會新聞網指，的黎波里號搭載了20架F-35B戰機，美利堅號則也搭載了數量不詳的F-35B，這兩艘兩棲突擊艦均取消傳統用於兩棲登陸作戰的井圍甲板，設計理念上更重視空戰。

分析指，美軍艦隊已佔據了對台灣提供有效空中掩護的位置，同時覆蓋佩洛西專機從新加坡經台灣，再北飛日韓的航線。

另外，日本防衛省統合幕僚監部公布，解放軍2艘軍艦昨日（1日）前往花東外海，一度向列根號戰鬥群的方向行駛，另一艘軍方測量艦則從日本那國島和台灣之間海域向北駛向東海。日本海上自衛隊派出多艘護衛艦監視及警戒。

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責任編輯：陳建錫

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