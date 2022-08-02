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中國褐皮書：7月內地經濟進一步惡化 企業仍憂「清零」政策

經濟脈搏 13:05 2022/08/02

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美國獨立研究機構中國褐皮書國際（CBBI）表示，由於新冠疫情復燃，內地經濟在7月份進一步惡化，並指，市場對中國經濟反彈過於樂觀。

零售就業創下兩年多來最差紀錄

中國褐皮書的調查數據指，中國的製造業產值和新訂單增長放緩至2020年中以來的最低水平，而7月中國零售業收入增長連續第四個月下降，零售就業創下兩年多來最差紀錄。7月服務供應商的收入增幅與第二季度僅持平。

調查又顯示，零售商的借款上個月略有上升，因為企業難以維持經營，申請貸款的頻率更高，而且支付的利率比以前高得多。然而，製造業和服務業被壓抑的信貸需求有所緩解，同時服務業公司的貸款申請遭拒率則大幅上升。

機構首席執行長Leland Miller表示，要小心有關內地經濟7月份反彈的說法。目前市場相信，放鬆封控意味經濟最糟糕的時期結束，但7月份的數據顯示，企業程度上仍然拒絕投資、借款、和招聘，這可能是因為公司根本不相信「清零」噩夢已結束了。而該機構首席經濟師Derek Scissors亦表示，零售業面臨是最大困難，直言零售業正出現倒閉潮。

CBBI指，在7月21日至28日期間，接受調查的1,050家公司中，約30%的公司有員工感染新冠病毒的情況，其中上海的公司疫情最嚴重，其次是廣東省和武漢所在的華中地區。北京與上海報告的新增病例均為最高。

國家統計局日前公布，7月份製造業採購經理指數(PMI)為49，低於市場預期的50.4，比上月下降1.2個百分點，位於臨界點以下；７月非製造業商務活動指數為53.8，比上月下降0.9個百分點，仍位於擴張區間。統計局專家認為7月中國經濟景氣水平有所回落，恢復基礎尚需穩固。

內地7月官方製造業PMI錄49重回收縮區間 需求不足是主因

政治局會議釋訊號 弱化經濟增長目標 預示沒超預期刺激政策？

責任編輯：蒯宇澄

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