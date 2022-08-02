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佩洛西鐵心訪台 美國專家：中方反制會是持續性的

國情動向 13:51 2022/08/02

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佩洛西鐵心訪台 美國專家：中方反制會是持續性的

美國眾議院議長佩洛西決意訪台，據報不顧白宮反對，凸顯美國內部政治混亂，中方難以與美建立信任。佩洛西一旦訪台，外界擔心會觸發中美軍事對峙，甚至擦槍走火。但有美國專家預期，中方反制會是長期、持續性的，不會只做出單一舉動就了事。

美國麻省理工學院中國研究專家傅泰林（M. Taylor Fravel）在社交網站連發多帖，分析中國政府對佩洛西訪台會有何反應。他表示，首先，中方很可能會認為，今次確有需要鞏固自身信譽和紅線，以阻止美國進一步掏空一中政策。

傅泰林提及，美國總統拜登此前多次失言稱會軍事保護台灣，中方則一再指責美方偏離一中政策，中國國家主席習近平已兩次向拜登警告美方不要玩火。

繼而，傅泰林指出，解放軍現正處於年度訓練周期的巔峰，多支部隊都活躍在外，如有需要很容易就可指派更多任務。

再者，中國國防部和外交部已表明，如果美方一意孤行，解放軍不會坐視不管。

傅泰林因此預期，第一，中方反應必會包括軍事元素，最有可能的包括第一時間展示實力，如實彈演習、加大在台海軍事存在、越過台海「中線」，甚至試射導彈等。

第二，中方反應同時會包括經濟、外交元素，多數針對台灣。

第三，中方反應會在數日以至數周間逐步展開，但可能在佩洛西離開台灣後才開始；解放軍或會派出更多飛機進入台「防空識別區」，規模比今年早前更大。

第四，中方目的會是不觸發局勢升級下，表明自身意志，但軍事措施會有導致誤判的風險，而美國海軍目前也在區內有顯著部署，中方反應亦可能會導致美國國會有更多涉台行為。

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台媒爆佩洛西不畀面白宮 要求這樣才考慮不訪台

美軍重兵集結 列根號戰鬥群及兩主力艦駛近台海

美國另一中國研究專家，馬歇爾基金會亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）留言，認同傅泰林大部分的想法。但葛來儀認為，中方反制在佩洛西訪台之前就會開始。

葛來儀亦貼文，表示大陸海關周二（2日）宣佈禁止超過100種台灣食品與農作物入口。

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佩洛西勢訪台 中美攤牌時刻到了嗎？

胡錫進：佩洛西給解放軍送來戰機飛越台灣絕佳機會

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責任編輯：連兆鋒

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