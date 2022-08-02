中國據報定調5.5%左右經濟增長非硬性目標 政治局會議已見端倪？

彭博引述知情人士報道，中國官方定調今年初制定的5.5%左右經濟增長目標具指導意義，但並非必須達成的硬性目標。國務院新聞辦和國家發改委未有回應。

據知情人士表示，中國最高領導層上周在一些省部級幹部的會議上表示，因各種影響經濟的特殊因素疊加影響，今年5.5%左右的經濟增長不是必須達到的數字。各地的發展目標同樣也僅具有指導意義，不作為評估考核官員政績的標準。

各地不能躺平 盡力防疫和穩增長

報道指出，知情人士引述高層表示，雖然達成年初目標的可能性不大，但各地仍要竭盡全力，不能存在躺平想法，在防疫和穩增長上盡力而為。

中國定立今年經濟增長預期目標為5.5%左右。不過，受上海等地疫情封控影響，中國第二季GDP按年增長0.4%，差過預期；上半年GDP按年增長2.5%。除非下半年經濟增速遠超5.5%，否則實現增長目標的機會不大。

值得注意的是，從上周舉行的政治局會議，沒有出台新的大規模刺激政策，也沒有重提年初制定的增長目標。彭博指出，這或意味高層準備以更彈性務實的態度，看待今年的經濟增速。

政治局會議釋訊號 弱化經濟增長目標 預示沒超預期刺激政策

政治局會議：防控和經濟發展關係要從政治上看 算政治帳

上周政治局會議強調，做好下半年經濟工作，要全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

會議強調，宏觀政策要在擴大需求上積極作為。財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足。用好地方政府專項債券資金，支持地方政府用足用好專項債務限額。貨幣政策要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持，用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。

責任編輯：林佩怡

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