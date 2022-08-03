台海局勢升溫 中駐英大使警告：英議員若訪台將有嚴重後果

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周二（2日）晚抵達台灣的消息，觸發台海局勢緊張升溫。與此同時，英國傳媒報道，英國下議院外交事務委員會正規劃，可能今年11月或12月初率團訪問台灣。中國駐英國大使鄭澤光希望英方不要被美國帶偏節奏、跟風仿效，並警告如果英國國會議員訪問台灣，將有嚴重後果。

英國《衛報》（The Guardian）引述不具名消息人士說，此次訪問原定今年初進行，但由於代表團中一名成員確診新冠肺炎而推遲。而此行旨在表達英國對於台灣的支持。

據中時新聞網，台灣的外交部歐洲司長陳立國表示，英國下議院外委會確實曾經規劃在今年2月20至24日訪台，後來因為部分成員確診而延遲；如果有該委員會組團訪台的確認消息，會適時說明。英國下議院外委會未有回應。

中國駐英國大使鄭澤在倫敦的一場新聞發布會上表示，英國國會議員訪台將是干涉中國內政，並將導致中英關係的嚴重後果。

他呼籲，英方遵守1972年簽署、互換大使的聯合公報中，互相尊重主權及領土完整及互不干涉內政的原則，不要低估台灣問題的敏感性，不要步美國後塵，重申玩火者必自焚。

佩洛西鐵心訪台 美國專家：中方反制會是持續性的

英情報首長：中國超越反恐成為首要任務

責任編輯：林佩怡、蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁