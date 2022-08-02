中國財政部周二（2日）發佈通知，要求國有金融企業加強財務預算管理，牢固樹立過緊日子思想，對非必要費用支出應減盡減，避免鋪張浪費；並要求金融企業合理控制崗位分配級差，落實中高級管理崗位人員平均工資增幅原則上不高於在崗職工平均工資增幅等政策要求。

財政部官網日前發佈進一步加強國有金融企業財務管理的通知並要求，金融企業應當嚴肅分配紀律，嚴格清理規範工資外收入，將所有工資收入一律納入工資總額管理，不得在工資總額之外以其他形式列支任何津貼、補貼等工資性支出。

▲ 中國財政部：金融業樹立過緊日子思想

通知還稱，金融企業應當主動優化內部收入分配結構，充分發揮工資薪酬的正向激勵作用，有效落實總部職工平均工資增幅原則上應低於本企業在崗職工平均工資增幅，中高級管理崗位人員平均工資增幅原則上不高於本企業在崗職工平均工資增幅的政策要求。

《通知》在規範金融企業收支管理、夯實財務基礎方面提出要求：一是加強財務預算管理，合理控制費用開支。二是嚴格落實履職待遇、業務支出管理要求。三是積極優化內部收入分配結構，合理控制職位分配級差。即總部職工平均工資增幅原則上應低於本企業在崗職工平均工資增幅，中高級管理職位人員平均工資增幅原則上不高於本企業在崗職工平均工資增幅。四是建立健全薪酬分配遞延制度和追責追薪機制。使得金融企業發生重大違法違規行為或重大風險損失的，金融企業應當追責追薪。

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責任編輯：李冰琪