【中美角力】佩洛西倘訪台 中方怎反制？華春瑩這樣答

美國眾議院議長佩洛西今（2日）晚會否訪問台灣，備受關注。對於佩洛西若訪台，中方將怎樣反制，外交部發言人華春瑩今日回應稱，美方必將為其損害中國主權安全利益承擔責任、付出代價，但未有詳細闡述。

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在北京，外交部例行記者會上，有記者問到：中方提出如果佩洛西訪台將採取反制措施，中方反制措施是哪種性質？是軍事方面還是外交方面？是針對台灣方面還是美方？

華春瑩回應稱，「我可以告訴你的是，美方必將為其損害中國主權安全利益承擔責任，付出代價」。

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堅決有力措施 維護中方主權安全利益

稍早美國國務卿布林肯表示，佩洛西可能訪問台灣一事將完全由她決定，如果確實訪問，而中方試圖製造某種危機或用其他方式提高緊張局勢，那責任將完全在北京。

華春瑩反駁稱，是美國在採取挑釁行動，導致台海局勢緊張昇級，美國應該也必須為此負全部的責任。如果美方一意孤行，由此造成的一切嚴重後果將由美方負責。

另外，被問到是否呼籲佩洛西取消訪問？華春瑩表示，這問題應該更適合去問美方或者她本人。

她強調，中方的立場和態度是十分明確，並已多次向美方提出嚴正交涉。中方密切關注佩洛西的行程，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力的措施，維護中方的主權安全利益。

責任編輯：林佩怡

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