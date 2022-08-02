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佩洛西專機避開南海 馬來西亞東飛婆羅洲繞道赴台

國情動向 18:01 2022/08/02

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美國眾議院議長佩洛西離開馬來西亞，相信正在前往台灣。佩洛西專機起飛後，未有往北飛過南中國海，反而向東飛越婆羅洲，似乎正在繞道，不排除之後會往北經過菲律賓，再往東面進入台灣，以盡量避開中國大陸方面監控。

航班資訊網站Flightradar24數據顯示，一架美國政府公務專機，基於波音737的C-40C，大馬時間（與中國時間一致）周二（2日）下午3時42分，從吉隆坡雪邦國際機場起飛。該機呼叫代號為SPAR19，注冊編號09-0540，相信載有佩洛西。

    點擊圖片放大

專機未有標出目的地，而航跡顯示，專機起飛後往東，進入婆羅洲（印尼稱為加里曼丹島）的印尼空域，避開了南海範圍，未有直飛台灣或佩洛西公開行程的下一站南韓。

美國與台灣傳媒報道，佩洛西預定會於晚上10時左右抵達台北松山機場，意味飛行時間約為6小時，比一般由大馬前往台灣較長，反映專機會盡量繞道。

至於此前降落吉隆坡的另一架華府專機SPAR20，則未見最新蹤影。外界猜測，SPAR20可能會為SPAR19提供掩護。

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