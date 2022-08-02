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佩洛西22:44抵台 解放軍戰機同時穿越台灣海峽 京譴責（更新版）

社會熱點 22:45 2022/08/02

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美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）今晚（2日）22:44抵達台北松山機場，消息指她可能入住信義區的君悅酒店。佩洛西專機飛入台灣空域時，解放軍空軍蘇-35戰機正在穿越台灣海峽。

中國外交部、台辦強烈譴責

中國外交部同時發佈聲明表示，佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

中共中央台灣工作辦公室亦發表聲明批評，這是台美勾連的升級，性質十分惡劣，後果十分嚴重。這是對中國主權和領土完整的嚴重侵犯，是對一個中國原則和中美三個聯合公報的嚴重違背，是對國際法和國際關係基本準則的嚴重踐踏，是美國對中國作出嚴肅政治承諾的背信棄義，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。我們對此堅決反對，表示嚴厲譴責和強烈抗議。

據新華社，解放軍將於8月4日12時至7日12時，在六處進行重要軍事演訓行動。

此前路透社引述四名消息人士報道，佩洛西在台灣過夜後周三（3日）開展訪問行程，包括會見台灣的領導人蔡英文、立法院院長游錫堃和朝野黨團幹部等。

據台灣中央社報道，台北市警方在可能入住的台北君悅酒店外部署警力。新黨成員到場拉布條抗議，警方舉牌警告非法集會後離去。獨派、統派團體也將到場，表達訴求。

台北兩機場今日接獲炸彈恐嚇

由於佩洛西將訪台的消息，台北桃園機場與松山機場（台北國際航空站）今天陸續接獲不明人士炸彈恐嚇。

台灣民航局發布新聞稿，桃園國際機場與台北國際航空站今天陸續接獲不明人士炸彈恐嚇，除兩機場成立現地應變小組外，交通部也於下午成立先期應變小組，由民航局長林國顯擔任指揮官，航警局與兩機場協同進駐。

民航局表示，警方已初步追查9通恐嚇訊息，相關訊息IP位址或電話源頭，均來自境外，相關細節，辦案人員進一步釐清中。

台北101點燈歡迎

另外，據中央社報道，台北101表示，接獲許多民眾與團體來電，表示看到媒體報導佩洛西有機會來台的消息，希望台北101代表台灣民眾表達民間心聲，在台灣地標台北101點燈打字，歡迎佩洛西抵台訪問；因此，台北101將在晚間9時至凌晨0時點燈打字，歡迎佩洛西，並感謝她堅定支持台灣。

點燈內容包含：「Speaker Pelosi」、「Welcome to TW」、「感謝民主摯友」、「堅定支持台灣」、「共維世界秩序」、「美台友誼永固」等。

【中美角力】佩洛西倘訪台 中方怎反制？華春瑩這樣答

佩洛西訪台前 台股收跌1.56%創近一個半月新低

責任編輯：袁瑋婧

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