【佩洛西訪台】一文看懂大陸國台辦、外交部、商務部怎反應

美國眾議院議長佩洛西昨晚（2日）飛抵台北，引發大陸方面強烈反應。國務委員兼外長王毅發表談話，強調「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」注定失敗。外交部並深夜召見美國駐華大使抗議。此外，國台辦、商務部、海關總署，均從不同方面採取反制措施。周三（3日），A股軍工板塊多股上漲。

國務委員兼外長王毅：「以台制華」注定失敗​​​​

王毅就美方侵犯中國主權發表談話，他表示，美國不要幻想阻撓中國的統一大業。台灣是中國的一部分。實現國家完全統一是大勢所趨，是歷史必然。我們絕不會為「台獨」分裂和外部勢力干涉留下任何空間。美方不論以什麼方式支持縱容「台獨」，最終都將是竹籃打水一場空，只會在歷史上留下更多美國粗暴干涉別國內政的醜陋記錄。台灣問題是因當年國家弱亂而產生，今後必將隨著民族復興而終結。

王毅強調，台海和平穩定的定海神針是一個中國原則，中美和平共處的真正「護欄」是三個聯合公報。「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」注定失敗。

佩洛西22:44抵台 解放軍戰機同時穿越台灣海峽 京譴責（更新版）

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外交部：緊急召見美國駐華大使

昨晚深夜，外交部副部長謝鋒奉命緊急召見美國駐華大使伯恩斯，代表中國政府就美國國會眾議長佩洛西竄訪中國台灣地區向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。謝鋒表示，美方必須為自己的錯誤付出代價。中方將採取必要措施堅決反制，我們說到做到。

全國人大常委會提「反分裂國家法」

發言人發布聲明指出：「反分裂國家法」對堅持一個中國原則、遏制「台獨」分裂、反對外部勢力干涉台灣問題等重大問題作出明確規定。

國台辦：懲戒「台獨」頑固分子關聯機構

國台辦發言人馬曉光今日（3日）表示，「台獨」頑固分子關聯機構「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」打著「民主」和「合作發展」的幌子，在國際上大肆從事「台獨」分裂活動，極力拉攏貼靠外部反華勢力，攻擊抹黑大陸，以金錢等為誘餌拓展台所謂「國際空間」，企圖破壞國際社會一個中國格局。大陸方面決定對上述基金會采取懲戒措施，禁止其與大陸組織、企業、個人合作，依法懲治為上述基金會提供資助或服務的組織、企業、個人，以及采取其他必要措施。禁止大陸組織、企業、個人與為上述基金會捐款的宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境。

商務部：暫停天然砂出口

商務部宣布，8月3日起暫停天然砂對台灣地區出口。

天然砂即是砂礫石，原材料採用河床天然砂礫石。台灣早年採東砂西運，禁採河砂後，多項建築用砂、用石由大陸進口。

海關總署：暫停台灣產品輸入

海關總署宣布，暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚凍竹莢魚輸入大陸。

責任編輯：尹航

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