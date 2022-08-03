內地7月財新服務業PMI升至55.5勝預期 供需回暖惟就業惡化

隨著防疫措施總體放松，復工復產持續推進，內地7月財新服務業經營活動指數（服務業PMI）錄55.5，勝於預期的53.9，較6月上升1.0個百分點，連續第二個月位於擴張區間，並且創2021年5月以來新高。但就業持續惡化，分析指，加大穩就業力度、提高補助發放和臨時救助水平，應是施策重點。

經營活動指數和新訂單指數均小幅上升

此前公布的7月財新製造業PMI下降1.3個百分點至50.4，仍位於擴張區間，製造業PMI降幅大於服務業PMI升幅，拖累財新中國綜合PMI降至54.0，較6月回落1.3個百分點，顯示內地企業生產經營活動擴張速度放緩。財新內地服務業PMI走勢與國家統計局並不一致，其他兩個PMI則走勢相同。

從分項數據看，7月服務業供給和需求繼續回暖，經營活動指數和新訂單指數均在擴張區間小幅上升，分別升至近15個月來和近九個月來最高。受調查企業反映，最近防疫措施放寬支撐產出增長和客戶需求改善。不過，仍有部分企業表示經營活動繼續受疫情限制。此外，7月新出口訂單指數在收縮區間回落，顯示外需仍相對較弱。

盡管服務業供需逐漸恢復，但就業持續惡化。7月服務業就業指數連續第七個月落在榮枯線以下，且較6月小幅回落。

企業投入成本增 出廠價格指數連續第三個月高於臨界點

7月食品、燃料、原料和用工等費用上漲，導致服務業投入價格指數在擴張區間上揚，結束了2022年4月以來的回落趨勢。由於投入成本增加，服務業出廠價格指數連續第三個月高於臨界點，但受需求疲弱的限制，加價幅度有限。

隨著服務業經營活動繼續好轉，業界信心增強，7月經營預期指數升至2021年12月來最高。不過部分企業仍擔憂未來疫情會再次對運營帶來擾動。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月疫情形勢的向好和管控措施的放松，助力經濟景氣度持續恢復。此前受疫情影響更大的服務業恢復勢頭較製造業更為強勁。供給和需求持續改善，供強需弱格局維持；就業市場收縮明顯；企業成本端價格穩中有升，收費端價格平穩，企業盈利面臨挑戰；市場樂觀情緒維持，但對經濟和疫情前景亦有擔憂。

他稱，二季度主要宏觀經濟指標顯示，此輪疫情對經濟的短期衝擊已逐步消退，三季度將是經濟修復的重要窗口期。7月製造業和服務業景氣度連續第二個月改善，但恢復基礎尚不牢固。中央已明確不會出台超大規模刺激措施，加快現有政策落地見效是更為務實的選擇。此外，就業市場持續承壓，低收入群體經濟狀況持續惡化，加大穩就業力度、提高補助發放和臨時救助水平，應是施策重點。

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責任編輯：尹航

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