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佩洛西行程曝光：訪台積電、見蔡英文 下午5時離台（不斷更新）  

國情動向 10:36 2022/08/03

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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）昨晚（2日）抵台訪問，今日（3日）行程滿檔，她上午十點半拜會台灣的領導人蔡英文。蔡英文向她頒授特種大綬卿雲勳章表揚，並肯定佩洛西是台灣最堅定友人，來訪的議員也是美國重要領袖，此行展現美國國會對台灣堅若磐石的支持。

另外，據報佩洛西還會前往台積電，與台積電董事長劉德音討論芯片（又稱晶片）。

（本文將不斷更新）

蔡英文向佩洛西頒授勳章

  • 上午9時 參訪立法院
  • 上午10時30分 見蔡英文
  • 中午 於台北賓館參加歡迎午宴
  • 下午2時 參訪景美人權文化園區
  • 下午5時 搭乘專機離台

佩洛西到台灣立法院發表公開談話 

蔡英文頒授佩洛西「特種大綬卿雲勳章」，表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持，及對提升台美交流的卓著貢獻；隨後將在台北賓館午宴接待。

蔡英文重申台灣應對變局的基本態度，第一、面對持續、刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，將堅守民主防線，希望和全世界民主國家團結合作，維護民主價值。

第二、台灣會盡最大努力強化本身自我防衛力量，致力台海和平穩定，成為區域安全關鍵穩定力量，確保自由開放的印太地區，以及全球供應鏈的穩定發展。

第三、台灣是美國可靠、可信賴的合作夥伴，會持續和美國國會、行政部門在印太區域包括供應鏈等各層面合作，讓台美關係進一步提升。

外媒指佩洛西將晤劉德音談芯片

《華盛頓郵報》引述知情人士稱，佩洛西將會晤台積電董事長劉德音，兩人將討論美國國會最近通過的「芯片與科學法案」（CHIPS-plus，Chips and Science act）的實施，此外也顯示芯片對美國經濟、國家安全的重要性。

據報道，台積電目前正在美國亞利桑那州建造一座芯片工廠，消息人士表示，台積電考慮擴大建廠計劃，在同一個位址打造其他座工廠。

【佩洛西訪台】一文看懂大陸國台辦、外交部、商務部怎反應

責任編輯：尹航

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