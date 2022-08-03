解放軍展開針對性軍事行動 台灣全島或被封鎖3日？

中國大陸國防部2日深夜宣布展開針對性軍事行動，一連三日在6個台灣對開方位實彈演習，範圍比96年台海危機時更大。由於軍演對台灣呈包圍之勢，有台媒形容這是第4次台海危機，擔心對外交通將被封鎖。台國防部稱將適時應對，有信心確保安全。台交通部則緊急召開會議，評估更改海空交通航線及安全問題。

解放軍將在本月4日中午12時至7日中午12時，共72小時，在多處海域和空域，進行實彈軍演，演習範圍環繞台灣全島，包括台灣正北、東北、西北方，以及高雄、屏東西南方、恆春以南，以及台灣東部外海。為確保安全，有關船隻和飛行器不要進入有關海空域。東部戰區指，今次聯合軍事行動是針對美台當局在台灣問題上的危險舉動的必要舉措，涉聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等針對性演練和精導武器實彈射擊，做好應對一切危機事態準備。

麻省理工學院政治學教授傅泰林（Taylor Fravel）指，相較於1995與1996年時的台海危機，解放軍這次演習的範圍高雄外海實彈射擊區域明顯擴大，依據陸方公布的經緯度來看，最接近高雄港的距離只有20公里。更有說法認為，演習位置已進入台當局劃定的領海範圍。

台海空交通恐受嚴重影響

消息在台灣引發「鎖台」恐慌，台國防部連夜發聲明指，大陸進行實彈演習凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態，有威脅台灣重要港口與都會區域的企圖，片面破壞區域和平與穩定。台軍已嚴密監控、加強戒備，充分掌握台海周邊海、空域動態，整備各項戰備計畫，有信心確保台灣安全。

台交通部上午緊急召集民航局、航港局等相關負責人商討應對，擬定因應方案評估是否需要更改航線、高度引導航班安全降落等，讓航班順利運作。據指會上認為演習將影響部分航線，會導致一些航班抵達起飛的時間拉長；海運方面因航線較空運自由，只要船隻避開不告範圍即可，不至於有大影響。

台朝陽科大飛行與民航人員技術系主任盧衍良指，軍演對台灣一定有影響，首當其衝的是台灣的航班，至於其他國家的航班，若經過台灣到其他地方，通常會選擇繞路，若是要進來台灣的話，因為在接近台灣的過程中，高度會有變化，也會評估是不是要暫停航班或延後，影響程度有多大要看航空公司自行評估。

一名台灣前機師還指，台灣的國際航線很多，北可以到日本，南可以到印尼，加上大陸未公布軍演高度方面的訊息，不止台灣，多國航班航線也會受限制。

桃園機場4日已取消逾50班航班，涉香港、東京、上海、溫哥城等城市。機場官方稱與大陸軍演無關，多數是受疫情影響。

解放軍東部戰區在台島周邊組織實戰化演練 （多圖）

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責任編輯：陳建錫