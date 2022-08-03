【台海局勢】白宮：對北京反應不感意外 重申非支持「台獨」

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，引發北京方面強烈反彈。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周二（2日）回應說，北京的反應正如所料，華盛頓預計北京還會繼續在較長一段時期做出回應，但認為佩洛西訪台不違反美國長期以來的「一個中國」政策，強調美國支持台灣自衛，而並非獨立，沒有理由因此引發危機或衝突。

在北京，外交部早前發表聲明，指佩洛西竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定。

柯比在周二的記者會上說，中方過去幾小時就佩洛西議長訪問台灣所做的反應「恰恰與我們所預料的一致。」他表示，美方預計北京接下來還會採取進一步行動，包括宣布進行更多的大規模實彈演習、飛越台海中線等，並會使用「經濟脅迫」。

白宮：佩洛西沒理由引發危機 北京斥違反一中原則

柯比又說，佩洛西訪問台灣符合美國長期以來的政策。「北京沒有理由將這個訪問變成某種危機，或者以這個訪問為藉口，在台灣海峽或周邊增加咄咄逼人的態勢和軍事活動，不管是現在還是在她訪問結束以後。」

他說：「美國不尋求，也不想要危機。我們準備好對北京選擇做的事情加以管控。」

柯比說，美國「不會從事威力威脅」，但是美國「將繼續支持台灣，捍衛自由開放的印太，並尋求與北京保持溝通。我們將繼續做我們現在所做的，那就是，支持台海和平與穩定。」

白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)周二早些時候對美國全國廣播公司(NBC)《今日》(Today)說，如果中國大陸因佩洛西訪台而加劇緊張局勢，這將是中方的責任。

他表示，美國將「繼續行使我們幫助支持台灣自衛的權利，無論未來幾天發生什麼。」

據新華社報道，解放軍東部戰區即日起將在台灣周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域進行常規導彈火力試射。

在佩洛西尚未抵達台灣前，中國海關總署周一深夜發佈公告，暫停進口一百多家台灣食品廠商生產產品的進口。中國海關周二再發布通知，暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸陸。中國商務部今天也宣布，即日起暫停對台出口天然砂。

【佩洛西訪台】一文看懂大陸國台辦、外交部、商務部怎反應

大陸國防部宣布展開針對性軍事行動 台灣全島或被封鎖3日？

佩洛西行程曝光：訪台積電、見蔡英文 下午5時離台（不斷更新）

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道