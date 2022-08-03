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大陸即日起再暫停部分台灣水果及海鮮進口（更新版）

國情動向 16:39 2022/08/03

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中國大陸官方宣布，今日（3日）起暫停進口台灣柑橘類水果（包括葡萄柚、檸檬、橙）、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚，同時暫停向台灣出口天然砂。大陸外交部未表回應是否涉佩洛西訪台一事，強調美方和「台獨」分裂勢力必須要為他們犯下的錯誤承擔責任、付出代價。

＊更新外交部回應

海關總署通報，去年以來，海關多次從台灣地區輸大陸柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物—大洋臀紋粉蚧Planococcus minor，以及倍硫磷和樂果殘留超標；今年6月，從台灣地區輸大陸冰鮮白帶魚和凍竹莢魚包裝上檢出新冠病毒核酸陽性。為防範風險，決定暫停相關產品輸入大陸。

另外，商務部回應媒體提問時稱，根據相關法律規定，決定暫停對台灣出口天然砂。

在同日的外交部記者會上，有外媒問稱，大陸海關的決定是否對台灣的制裁？發言人華春瑩稱，這些非常具體的問題，建議去問相關的主管部門，「但是有一點是肯定的，相信你也認識到，美方和『台獨』分裂勢力必須要為他們犯下的錯誤承擔責任、付出代價」。

大陸前一日已禁止近兩百間台企的食品進口，台媒翻查資料指，58類食品的3200項登記中，共2066項被列為「暫停進口」，比例達到65%。大陸是台灣的最大貿易夥伴，美國官方及媒體均預計北京將利用其經濟和貿易實力對台灣施加壓力，並表達對佩洛西此行的不滿。

佩洛西行程曝光：訪台積電、見蔡英文 下午5時離台（不斷更新）  

【台海局勢】白宮：對北京反應不感意外 重申非支持「台獨」

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【佩洛西訪台】一文看懂大陸國台辦、外交部、商務部怎反應

大陸突禁止逾180間台灣企業食品進口

責任編輯：陳建錫

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大陸暫停出口天然砂 對台灣建材市場和芯片影響幾何
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