秦剛向白宮國安會提嚴正交涉 譴責佩洛西訪台侵犯中國主權

美眾議長佩洛西訪台加劇中美緊張，駐美大使秦剛2日就事件向白宮國安、國務院提出嚴正交涉，譴責佩洛西的舉動嚴重侵犯中國主權和領土完整，危害極大。

秦剛指，美方不顧中方反覆嚴正交涉和堅決反對，悍然安排眾議長佩洛西竄訪台灣，是美方在台灣問題上消極動向的重大升級，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，性質極惡，危害極大，影響極壞。

美國會作為美政府組成部分，理應嚴格遵守美政府的一個中國政策，不與中國台灣地區進行任何官方往來。 美方多次重申不改變一中政策、不支持「台獨」等承諾， 現在卻派政府三號人物竄訪台灣、挑釁中方， 美方對一個中國原則和中美三個聯合公報規定的承諾何在？ 美方對不支持「台獨」的承諾何在？ 美方對國際義務的承諾又何在？ 事實證明，背信棄義、引發危機、破壞台海和平穩定的不是別人，正是美方

秦剛強調， 維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志，民意不可違，玩火必自焚！中國統一是不可阻擋的歷史大勢，中國人民不可欺！ 中華民族不可辱！ 任何試圖干擾阻撓中國統一的圖謀必將遭到失敗！ 中方必將採取堅決應對和有力反制措施，一切嚴重後果必須由美方和「台獨」分裂勢力負責。

中方嚴正敦促美方停止打「台灣牌」、搞「以台製華」，立即糾正錯誤做法，管控和消除佩洛西竄訪台灣的惡劣影響，不得進一步採取危險、挑釁舉動侵犯中國主權和安全，以實際行動將拜登總統作出的「四不一無意」承諾落到實處。

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責任編輯：陳建錫