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佩洛西訪台 《環時》社論：中方反制將是長期穩步推進的組合行動

國情動向 12:03 2022/08/03

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內地《環球時報》發表社評稱，對美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，中方的反制不會是一次性的，而是長期、堅決、穩步推進的組合行動。

社評形容，佩洛西像賊一樣竄訪台灣地區，引爆了由她投擲到台海局勢及中美關係之上的這顆雷。這件事性質有多惡劣，後果有多嚴重，中方已一再嚴正警告。但佩洛西仍然置若罔聞，華盛頓也沒有採取有效方式加以阻止，致使台海局勢面臨新一輪緊張和嚴峻挑戰。

佩洛西22:44抵台 解放軍戰機同時穿越台灣海峽 京譴責（更新版）

佩洛西專機避開南海 從大馬飛出太平洋繞道赴台

社評指，佩洛西所乘飛機在南海繞了一大圈才到台灣，顯然是害怕在相關海域進行實彈演習的解放軍；又提到解放軍派出蘇-35戰機穿越台灣海峽、解放軍東部戰區在台島周邊進行聯合軍事行動，還有周四起將在台灣周邊的重要軍事演訓行動，從事實性打破所謂台海中線，明確強調台灣海峽不是國際水域。

社評指出，近年來每一次美台的挑釁，中方的反制都以進一步加強對台海的實控為結果。這一次也不可能例外。中方反制的根本目標是推進國家統一進程。實現祖國統一的時與勢，始終牢牢把握在自己手中，佩洛西之流無論以什麼形式挺台遏華，都無法改變台灣屬於中國的歷史和法理事實，無法阻擋中國實現完全統一的大勢。美國等外部勢力與民進黨當局每升級一次勾結、加大一次挑釁，中國完全統一的進程就會加快一步。

責任編輯：易燕丹

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