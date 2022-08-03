胡錫進：大陸沒擋住佩洛西登島 但正朝統一邁進

美眾議長佩洛西訪台觸發北京強烈不滿，《環時》前總編輯胡錫進指，中國的外交努力和輿論鬥爭沒能攔住佩洛西，但正採取重要的反制，同時也朝著統一進程的延伸。胡錫進承認解放軍軍機未有如他所說的「伴飛」穿越台灣，令一些民眾感失望，但中國人心理上必須強大起來，因為整場博弈的帷幕才剛剛拉開。

胡錫進在微博發表文章指，佩洛西竄台落地了，這當然反映了中國的威懾力還不夠，擋不住她的前期攻勢，但如果因此就很沮喪，認為「已經輸」，而且遭遇了新的「國恥」，就有些誇張了。有些個人可以這樣想，但絕不能有這樣的集體脆弱。博弈在持續，它可不是佩洛西在台灣這不到24小時的事。

解放軍宣布要圍著台灣本島在六個地區同時實彈軍演，一些人覺得不過癮，是「炸魚」，但大家知道台灣會有多害怕嗎？這樣的陣仗每一個區域單獨看是演習，但它們合起來哪裡還是一般的演習？它們就是武統台灣的一次綜合演練啊。換位想一想，如果咱們是台灣人，巴掌大的地方，周圍全在進行攻擊演練，咱們會覺得它們都是「表演」嗎？再設想一下，如果美國把它的11個航母戰鬥群都調過來，依次在中國大陸海岸線排開，同時搞實彈演練，咱們會覺得不非常非常嚴重嗎？而且，如果不是佩洛西來了，大陸怎麼可能這樣圍著台灣島搞實彈軍演，美國和西方還不瘋了！

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他指，大陸沒擋住佩洛西登島，但真的在做很重要的反制和朝著統一進程的延伸。佩洛西有她和美國的突破，中方也做了中方的突破。中美之間如今不可能有簡單的你輸我贏，中國不會在一件事情上完全壓倒美國的，在一個環節上得手了，美國一定會報復，在其他環節找補回來。同樣，美國也休想在一個衝突中搞定我們，它得手了中方也會變換角度堅決報復，在延長的戰線上殺牠一個「回馬槍」，中方要準備與它一個回合一個回合打下去，不能有點不順就唉聲嘆氣。

對於佩洛西抵台後微博上湧現大量針對他個人的嘲諷，胡錫進自稱是輿論場上真正的長壽者，強調不會停止主張解放軍軍機飛越台灣，相信那一天終將到來。

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責任編輯：陳建錫