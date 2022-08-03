  • 30°C
香港時間 : 2022803日 (三) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

佩洛西晤蔡英文 聲稱不背棄對台承諾 大陸國台辦狠批

國情動向 12:32 2022/08/03

分享：

分享：

美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，今早會見台灣的領導人蔡英文。佩洛西說，這次訪團來到台灣，向外界宣示，「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」；她指，台灣面臨許多嚴峻挑戰，這次來訪就是要向外界彰顯美台之間的團結。

蔡英文今天在總統府接見佩洛西訪團一行，並授予佩洛西代表最高榮譽的特種大綬卿雲勳章，並稱佩洛西是「台灣最堅定友人」。

大陸國台辦：一場政治鬧劇

在北京，國台辦發言人馬曉光表示，佩洛西竄訪台灣是台美實質關係升級的重大事件。佩此次竄台是其一貫頑固挺台反華錯誤言行的進一步發展，性質十分惡劣。陸方嚴厲譴責和強烈抗議，並已宣布一系列堅決有力的反制措施。

他續指，民進黨當局在「倚美謀獨」的分裂道路上一條道走到黑，留下一連串奴顏婢膝的劣跡，必將付出越來越難以承受的代價，只能以失敗告終。至於所謂「勳章」，大家都知道，以「撒謊、欺騙、偷盜」為榮、品行惡劣的蓬佩奧之流接受過此類「勳章」，可以想像民進黨當局給佩洛西「授勳」是怎麼一場政治鬧劇。

佩洛西：訪亞洲有三大議題：安全、經濟、治理

佩洛西致詞時稱，這次來訪其中一項重點，是要告訴大家，43年前通過《台灣關係法》，就許下了對台灣非常堅定的承諾，要與台灣站在一起。在這個基礎上，美台形成了非常繁榮的合作關係與夥伴關係。她形容，必須向外界清楚表達「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」。這次來訪就是要向外界彰顯像美台之間的團結。

佩洛西表示，她訪問亞洲各國，有三個重點，包括安全、經濟、治理。她說，美國跟台灣在這三個領域有很多合作，非常重視跟台灣在這些領域的夥伴關係；此外，要讚揚台灣在防疫方面的成就。

佩洛西說，現在全世界面臨兩個選擇，選擇「民主或威權」，美國致力於保障台灣及全世界民主，這樣的決心非常堅定不移。

蔡英文則表示，俄羅斯入侵烏克蘭讓台灣成為全球關注的焦點，台灣面對威脅不會退縮。會盡最大努力強化自身防衛力量，確保自由開放的印太地區。

佩洛西除拜會蔡英文，今早已與台灣立法會高層等會面，稍後將於台北賓館參加歡迎午宴。下午2時將參訪景美人權文化園區，據報佩洛西還會前往台積電，與台積電董事長劉德音討論芯片。預計她將於下午5時，搭乘專機離台。

佩洛西台灣之行引發北京反彈，在北京，外交部發表聲明，指佩洛西竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定。

佩洛西行程曝光：訪台積電、見蔡英文 下午5時離台（不斷更新）

大陸國防部宣布展開針對性軍事行動 台灣全島或被封鎖3日？

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

佩洛西行程曝光：訪台積電、見蔡英文 下午5時離台（不斷更新）
今日
佩洛西行程曝光：訪台積電、見蔡英文 下午5時離台（不斷更新）
解放軍展開針對性軍事行動 台灣全島或被封鎖3日？
今日
解放軍展開針對性軍事行動 台灣全島或被封鎖3日？
【台海局勢】白宮：對北京反應不感意外 重申非支持「台獨」
今日
【台海局勢】白宮：對北京反應不感意外 重申非支持「台獨」
秦剛向白宮國安會提嚴正交涉 譴責佩洛西訪台侵犯中國主權
今日
秦剛向白宮國安會提嚴正交涉 譴責佩洛西訪台侵犯中國主權
佩洛西訪台 《環時》社論：中方反制將是長期穩步推進的組合行動
今日
佩洛西訪台 《環時》社論：中方反制將是長期穩步推進的組合行動

你可能感興趣

佩洛西行程曝光：訪台積電、見蔡英文 下午5時離台（不斷更新）
今日 10:36
佩洛西行程曝光：訪台積電、見蔡英文 下午5時離台（不斷更新）
解放軍展開針對性軍事行動 台灣全島或被封鎖3日？
今日 10:45
解放軍展開針對性軍事行動 台灣全島或被封鎖3日？
【台海局勢】白宮：對北京反應不感意外 重申非支持「台獨」
今日 11:08
【台海局勢】白宮：對北京反應不感意外 重申非支持「台獨」
一國兩制 地緣政治 人權 國防 外交 美國民主黨 美國共和黨 蔡英文 佩洛西 民主黨

上一篇文章

佩洛西訪台後果不小 台學者：可能再無海峽中線了

下一篇文章

佩洛西訪台 《環時》社論：中方反制將是長期穩步推進的組合行動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

佩洛西專機從馬來西亞起飛前往台灣 美航母護送
佩洛西專機從馬來西亞起飛前往台灣 美航母護送
佩洛西勢訪台 中美攤牌時刻到了嗎？
佩洛西勢訪台 中美攤牌時刻到了嗎？
解放軍今渤海、南海7處軍演 東部戰區登陸訓練 雙航母離港（更新版）
解放軍今渤海、南海7處軍演 東部戰區登陸訓練 雙航母離港（更新版）
美軍重兵集結 列根號戰鬥群及兩主力艦駛近台海
美軍重兵集結 列根號戰鬥群及兩主力艦駛近台海
佩洛西專機避開南海 從大馬飛出太平洋繞道赴台
佩洛西專機避開南海 從大馬飛出太平洋繞道赴台
台媒爆佩洛西不畀面白宮 要求這樣才考慮不訪台
台媒爆佩洛西不畀面白宮 要求這樣才考慮不訪台
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款