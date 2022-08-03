佩洛西晤蔡英文 聲稱不背棄對台承諾 大陸國台辦狠批

美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，今早會見台灣的領導人蔡英文。佩洛西說，這次訪團來到台灣，向外界宣示，「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」；她指，台灣面臨許多嚴峻挑戰，這次來訪就是要向外界彰顯美台之間的團結。

蔡英文今天在總統府接見佩洛西訪團一行，並授予佩洛西代表最高榮譽的特種大綬卿雲勳章，並稱佩洛西是「台灣最堅定友人」。

大陸國台辦：一場政治鬧劇

在北京，國台辦發言人馬曉光表示，佩洛西竄訪台灣是台美實質關係升級的重大事件。佩此次竄台是其一貫頑固挺台反華錯誤言行的進一步發展，性質十分惡劣。陸方嚴厲譴責和強烈抗議，並已宣布一系列堅決有力的反制措施。

他續指，民進黨當局在「倚美謀獨」的分裂道路上一條道走到黑，留下一連串奴顏婢膝的劣跡，必將付出越來越難以承受的代價，只能以失敗告終。至於所謂「勳章」，大家都知道，以「撒謊、欺騙、偷盜」為榮、品行惡劣的蓬佩奧之流接受過此類「勳章」，可以想像民進黨當局給佩洛西「授勳」是怎麼一場政治鬧劇。

佩洛西：訪亞洲有三大議題：安全、經濟、治理

佩洛西致詞時稱，這次來訪其中一項重點，是要告訴大家，43年前通過《台灣關係法》，就許下了對台灣非常堅定的承諾，要與台灣站在一起。在這個基礎上，美台形成了非常繁榮的合作關係與夥伴關係。她形容，必須向外界清楚表達「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」。這次來訪就是要向外界彰顯像美台之間的團結。

佩洛西表示，她訪問亞洲各國，有三個重點，包括安全、經濟、治理。她說，美國跟台灣在這三個領域有很多合作，非常重視跟台灣在這些領域的夥伴關係；此外，要讚揚台灣在防疫方面的成就。

佩洛西說，現在全世界面臨兩個選擇，選擇「民主或威權」，美國致力於保障台灣及全世界民主，這樣的決心非常堅定不移。

蔡英文則表示，俄羅斯入侵烏克蘭讓台灣成為全球關注的焦點，台灣面對威脅不會退縮。會盡最大努力強化自身防衛力量，確保自由開放的印太地區。

佩洛西除拜會蔡英文，今早已與台灣立法會高層等會面，稍後將於台北賓館參加歡迎午宴。下午2時將參訪景美人權文化園區，據報佩洛西還會前往台積電，與台積電董事長劉德音討論芯片。預計她將於下午5時，搭乘專機離台。

佩洛西台灣之行引發北京反彈，在北京，外交部發表聲明，指佩洛西竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定。

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責任編輯：蒯宇澄

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