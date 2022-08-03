佩洛西訪台後果不小 台學者：可能再無海峽中線了

美國眾議長佩洛西訪台加劇台海緊張，有台灣學者指，事件帶來的軍事、政治、經濟後果都是將由台灣獨自承受，海峽中線可能不再存在。

台中國文化大學副教授、前立委郭正亮指，中國大陸暫時未有甚麼實質的軍事行動，是因為時間還沒到，佩洛西3日會整天在台灣，4日會大陸有甚麼軍事動作才是台灣要擔心的。他也直言，佩洛西只要落地，也註定可以離開平安離開，接下來所有的軍事行為、政治行為、經濟行為，留下創傷的都是台灣承受。

郭認為，台灣要關注的是北京將如何表達不滿，這可能會把兩岸從此的軍事互動被拉到一個新的常態，「甚至以後兩岸可能就沒有海峽中線了」。

陸專家：今後將不會再有區域限制

另外，《環球時報》引述一位熟知中美關係的匿名軍事專家表示，此次演習勢必包括陸、海、空、火箭軍等多軍兵種的聯合演習，展示對海空實施封鎖的能力。值得注意的是，此次演習勢必要跨越所謂的「海峡中線」，此前北京從來不承認此中線，毫無疑問這只是對岸「心理上的一道防線」。

該專家進一步分析稱，「此次演習將是一次新的開始，今後解放軍在台海的演習將不會再有區域限制，可以常常在台當局家門口搞。」

一位相關分析人士也表示，這將進一步壓縮台當局空間，解放軍的演習不排除距離台灣島的海岸線越來越近，直至登島。

海峽中線被認為是在過去兩岸對峙中，由共同默契形成的一道分界線。自前年起北京表明「不存在海峽中線」後，解放軍軍機、艦隻在該位置活動明顯增加。

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責任編輯：陳建錫