  • 30°C
香港時間 : 2022803日 (三) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

佩洛西訪台後果不小 台學者：可能再無海峽中線了

國情動向 12:33 2022/08/03

分享：

分享：

美國眾議長佩洛西訪台加劇台海緊張，有台灣學者指，事件帶來的軍事、政治、經濟後果都是將由台灣獨自承受，海峽中線可能不再存在。

台中國文化大學副教授、前立委郭正亮指，中國大陸暫時未有甚麼實質的軍事行動，是因為時間還沒到，佩洛西3日會整天在台灣，4日會大陸有甚麼軍事動作才是台灣要擔心的。他也直言，佩洛西只要落地，也註定可以離開平安離開，接下來所有的軍事行為、政治行為、經濟行為，留下創傷的都是台灣承受。

郭認為，台灣要關注的是北京將如何表達不滿，這可能會把兩岸從此的軍事互動被拉到一個新的常態，「甚至以後兩岸可能就沒有海峽中線了」。

陸專家：今後將不會再有區域限制

另外，《環球時報》引述一位熟知中美關係的匿名軍事專家表示，此次演習勢必包括陸、海、空、火箭軍等多軍兵種的聯合演習，展示對海空實施封鎖的能力。值得注意的是，此次演習勢必要跨越所謂的「海峡中線」，此前北京從來不承認此中線，毫無疑問這只是對岸「心理上的一道防線」。

該專家進一步分析稱，「此次演習將是一次新的開始，今後解放軍在台海的演習將不會再有區域限制，可以常常在台當局家門口搞。」

一位相關分析人士也表示，這將進一步壓縮台當局空間，解放軍的演習不排除距離台灣島的海岸線越來越近，直至登島。

海峽中線被認為是在過去兩岸對峙中，由共同默契形成的一道分界線。自前年起北京表明「不存在海峽中線」後，解放軍軍機、艦隻在該位置活動明顯增加。

佩洛西訪台 《環時》社論：中方反制將是長期穩步推進的組合行動

秦剛向白宮國安會提嚴正交涉 譴責佩洛西訪台侵犯中國主權

【台海局勢】白宮：對北京反應不感意外 重申非支持「台獨」

大陸即日起再暫停部分台灣水果及海鮮進口

大陸國防部宣布展開針對性軍事行動 台灣全島或被封鎖3日？

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 軍事 國防 解放軍 台灣 中國 兩岸關係

上一篇文章

美參院將討論「台灣政策法案」 確立美台盟友關係、擴大軍售

下一篇文章

佩洛西晤蔡英文 聲稱不背棄對台承諾 大陸國台辦狠批
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

佩洛西專機從馬來西亞起飛前往台灣 美航母護送
佩洛西專機從馬來西亞起飛前往台灣 美航母護送
佩洛西勢訪台 中美攤牌時刻到了嗎？
佩洛西勢訪台 中美攤牌時刻到了嗎？
解放軍今渤海、南海7處軍演 東部戰區登陸訓練 雙航母離港（更新版）
解放軍今渤海、南海7處軍演 東部戰區登陸訓練 雙航母離港（更新版）
美軍重兵集結 列根號戰鬥群及兩主力艦駛近台海
美軍重兵集結 列根號戰鬥群及兩主力艦駛近台海
佩洛西專機避開南海 從大馬飛出太平洋繞道赴台
佩洛西專機避開南海 從大馬飛出太平洋繞道赴台
台媒爆佩洛西不畀面白宮 要求這樣才考慮不訪台
台媒爆佩洛西不畀面白宮 要求這樣才考慮不訪台
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款