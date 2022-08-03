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【台海局勢】解放軍軍演形同海空封鎖 台天然氣只夠用11天

國情動向 15:41 2022/08/03

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美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，解放軍自明日（4日）至7日，將在台灣東西南北周邊共6個海域軍演，並組織實彈射擊，形同「封鎖台灣三天」，台灣「中時新聞網」報道，這對島內發電倚賴的天然氣船運補將有影響。

台灣「中油」回應稱，目前台中、高雄永安兩港天然氣船卸補正常，目前保持密觀察，後續油輪、氣船運補如果受阻，已擬定因應措施。

台經濟部：油氣存量足夠使用

台灣的經濟部稱，目前「中油」儲油天數有40天，合計當局與民間儲油有100多天，供應無虞。燃煤存量約有30天，不過天然氣安全存量比較低，目前只有10到11天，該部門稱「存量足夠使用」。

對於解放軍「圍台演習」，「中油」稱，目前油氣運補都正常，確實現在有天然氣船在台中、高雄永安兩個天然氣接收站做卸補，因為已經到港沒影響。至於這幾日是否還有油氣船到港，「中油」未證實，但強調已有對此準備因應措施方案，一定可以確保島內供氣無虞。

「中油」內部研判，解放軍除非封鎖台灣海峽，否則對公司油氣運補影響還好。雖然高雄外海軍演區離港口很近，但船隻可以繞道進港，會多花點時間，但不至於受阻。

此外，台灣聯合報報道，解放軍軍演影響台灣漁民正常出海作業。台灣的農委會漁業署表示，會呼籲海上作業漁船避開演習區域。

台灣軍方早前回應稱，嚴正譴責解放軍演習，批評是威脅國際航道，違反聯合國海洋法公約等國際法，破壞台海現狀和危害區域安全。台方會嚴密監控台海周邊軍事動態，加強戒備。

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責任編輯：蒯宇澄

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