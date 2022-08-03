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大陸暫停出口天然砂 對台灣建材市場和芯片影響幾何

國情動向 15:47 2022/08/03

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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發大陸方面強烈反彈，商務部宣布今日（3日）起暫停天然砂對台灣地區出口。天然砂是什麼東西？會造成什麼影響？砂石還關芯片事？本文帶你一次看懂。

台灣北部建築市場高度依賴大陸

天然砂主要分為山砂，海砂，河砂，其用途廣泛，從玻璃、鑄造、陶瓷及耐火材料、冶煉矽鐵、冶金、建築、化工、塑料、橡膠、磨料及濾料等工業都離不開它。

據內媒報道，這不是大陸第一次暫停天然砂對台灣地區出口。出於保護資源和環境、實現經濟可持續性發展的需要， 2006年12月，商務部會同海關總署發布第87號公告，宣布自2007年3月1日起恢復禁止天然砂出口措施。

直至2008年3月7日，商務部發布《對台灣地區天然砂出口許可證申領程序及相關事項》，宣布自3月10日起正式恢復天然砂對台出口。

據福建媒體海峽導報2008年3月報道，福建目前是大陸砂石出口的最大貨源地之一，在大陸砂石出口總量中擁有超過半數的比重。據海關部門統計，2006年福建省累計出口天然砂2,030.6萬噸，價值5,447.6萬美元，而受出口禁令影響，2007年前10個月福建省出口天然砂總量銳減至501.3萬噸。台灣地區、日本和韓國等地對天然砂需求較大，福建省99%的天然砂出口到上述地區，其中對台灣出口佔到全省天然砂出口的六成以上。

2017年12月，台媒「中時電子報」的報道透露，當時台灣北部建築市場進口砂石佔約四成，幾乎九成依賴大陸，一旦大陸停供，北部「砂石風暴」隱然成形，引起高度重視。

美國擬限制向中國出口記憶芯片製造設備

美商務部長：對台灣芯片依賴難以為繼 促立法撐本土生產

另外，在科技戰中備受矚目的芯片方面，據電子業網站「國際電子商情」指出，2021 年全球多晶矽年產能約為 63.1 萬噸，用於製造芯片的只有零頭，半導體用矽材料，僅佔全部矽材料總產量的 5%。相對於建築行業來說，半導體行業用矽量非常小，但對台灣而言，這仍不是小事。

台灣芯片佔台灣2021年出口額的34.8%。網友稱商務部暫停天然砂對台灣地區出口，是捏到了台灣半導體製造業的七寸。

責任編輯：尹航

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