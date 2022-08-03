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逾百中港台藝人撐「只有一個中國」 Hebe食意粉被指「台獨」急刪帖

社會熱點 16:26 2022/08/03

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美國眾議院議長佩洛西訪台之際，央視新聞發佈「只有一個中國」的話題，逾百名中港台藝人參與轉發，表明立場穫網民點讚。惟台灣藝人田馥甄（Hebe）及炎亞綸被指在社交平台發佈不當言論，引發立場爭議。

Hebe昨日在社交平台分享吃意大利麵的照片，並寫上「不用打腫臉，午睡醒來就是腫臉，充胖子的女紙，還是要來一張女星代言義大利麵好吃狀扳回一城。」另一張照片則配文，「很陶醉在那邊省省省，原來被錄影存證我的蠢。」

不少內地網民指出，佩洛西是意大利裔美國人，加上配文提及「打腫臉」等，認為Hebe在敏感時刻發文是支持佩洛西的表現，指其與「台獨」立場有關。不過也有網民覺得Hebe只是分享日常，沒必要過分解讀。Hebe其後已刪除限時動態「滅火」，但未有正面回應質疑。

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炎亞綸則在Facebook發佈有關吃早餐的貼文，寫道：「早起真的心情好好，你喜歡台式早餐？美式？只要不少螞蟻上樹都可以。」

相關貼文引發內地網民不滿，認為在此時發佈動態不合時宜，且內文中的「台式、美式」似乎意有所指，有種幸災樂禍的感覺。

而截至發稿，「只有一個中國」的微博話題閱讀次數已達23億，轉發量已超過600萬。內地藝人蔡徐坤、龔俊、易烊千璽、張藝興、李易峰等出現在熱門轉發區。而港台藝人亦相繼發聲，包括有容祖兒、謝霆鋒、蔡卓妍、鍾欣潼、歐陽娜娜、楊丞琳、王心凌、陳立農等。

【佩洛西訪台】解放軍東部戰區在台島周邊組織實戰化演練 （多圖）

佩洛西行程曝光：訪台積電、見蔡英文 下午5時離台（不斷更新）  

責任編輯：易燕丹

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