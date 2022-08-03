福建台商無辜受牽連 憂大陸禁台食品進口只是開端

佩洛西訪台觸引大陸強力反制，台灣食品、水果進口受限制，不少在福建廈門據報都受到牽連，有人擔心這只是開端，未來對一些政策恐怕都會出現改變。

台媒《聯合報》引述廈門台商協會會長吳家瑩指，昨日（3日）上午台協群裡就湧入許多憂心忡忡的會員，詢問大陸方面對台灣展開軍演、產品暫停進出口等措施，以及下一步該怎麼辦。他當下只能出言安撫，並表示先觀察解放軍演習後續，但他認為兩岸關係未來一定會更差，台商勢必被逼表態。

吳家瑩擔心暫停食品進口只是開端，若經濟戰持續最後落得兩敗俱傷，更不敢想未來對有意到大陸工作的台青或台胞，相關政策是否會縮減。他舉例指，2010年簽訂、向多項台進口商品提供免稅的「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA），其優惠稅率目前只是延長、沒有簽約，代表大陸可以隨時可以終止。

上海台協副會長蔡世明則對佩洛西的舉動表示不滿，認為看不出對台灣有任何好處，反而是挑釁大陸，促成大陸從台灣依存度最高的經貿下手，「台灣沒有必要作為中美博弈的棋子，更不了解為何台灣每次『主動遞刀給大陸』」。他認為解放軍即將展開的圍台軍演，可以解讀是武統台灣的預演。

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責任編輯：陳建錫